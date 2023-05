Massacro di teenager al pigiama party, la rabbia dei genitori: "Non sapevamo che quell’uomo fosse uno stupratore"

Un pigiama party che si è trasformato in carneficina: questo secondo la polizia quanto successo in Oklahoma, dove lunedì le autorità hanno trovato sette cadaveri all’interno di una casa in una località rurale vicino alla città di Henryetta. Tra i morti uno stupratore in attesa di processo per pedopornografia, la moglie dell’uomo, i tre figli di lei e due amiche di una delle figlie.

Le autorità ritengono che il 39enne Jesse McFadden abbia ucciso la moglie Holly Guess, 35 anni, ed i tre figli adolescenti di lei: Rylee Elizabeth Allen, Michael James Mayo e Tiffany Dore Guess, che avevano rispettivamente 17, 15 e 13 anni. L’uomo avrebbe sparato alla famiglia prima di suicidarsi, ritengono gli investigatori.

Inoltre, ha ucciso altre due teenager di nome Ivy Webster, 14 anni, and Brittany Brewer, 16 anni, che stavano facendo un pigiama party, come già successo molte volte in passato, dato che Ivy e Tiffany erano amiche da anni. La 14enne era andata a dormire dall’amica sabato ed avrebbe dovuto tornare a casa domenica pomeriggio, ma quando i genitori non l’hanno vista tornare, ne hanno denunciato la scomparsa, così come ha fatto il padre di Brittany, Nathan Brewer.

“Lo conoscevamo solo perché le nostre figlie erano amiche, quindi comunicavamo per andarle a prenderle o portarle, cose del genere“, ha detto dell’assassino la madre di Ivy, Ashleigh Webster durante un’intervista congiunta con suo marito, Justin Webster. “Ci sembrava un po’ strano, ma ci siamo sentiti a nostro agio, soprattutto sapendo che molte delle amiche di nostra figlia andavano lì in continuazione“.

I Webster non sapevano che il nuovo marito di Holly era uno stupratore condannato a 28 anni che era stato recentemente rilasciato dal carcere dopo averne scontati 17, ed avrebbe dovuto comparire in tribunale proprio lunedì per il reato di pedopornografia. “Non ne avevamo idea“, hanno detto entrambi, “Holly avrebbe dovuto dircelo. Siamo arrabbiati con il sistema, era un molestatore con precedenti ed è stato rilasciato prima del dovuto“.

Solo lunedì mattina, quando la polizia ha stato diramato l’allarme per la scomparsa delle minorenni, hanno scoperto il passato di McFadden, mentre la polizia faceva la tragica scoperta. La madre della Guess, Janette Mayo, ritiene che anche sua figlia sia stata vittima dell’uomo, che avrebbe mentito sul suo passato, arrivando a pagare una donna per fingere di essere la vittima del suo stupro e raccontare ad Holly una versione diversa di quanto accaduto, che lo scagionava di ogni colpa.