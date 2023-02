Massacro al biliardo: uccide 7 persone che hanno riso di lui dopo due sconfitte

Ascolta questo articolo

Una coppia di uomini armati ha ucciso sette persone, tra cui una ragazzina di 12 anni, con fucili e pistole in una sala da biliardo in Brasile. Gli omicidi, che si sono svolti come una esecuzione, sono stati causati da un impeto di rabbia dopo che uno degli assassini ha perso due partite di fila.

Il massacro di martedì a Sinop City, Mato Grosso, è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso del locale. Il filmato mostra il momento in cui un colpevole, brandendo una pistola, ha ordinato ai suoi ostaggi di allinearsi contro un muro, mentre il suo complice ha preso quello che sembra essere un fucile da un camion vicino.

Qualche istante dopo, il secondo uomo armato torna nel corridoio e la coppia inizia a sparare ai prigionieri a bruciapelo, senza lasciare loro alcuna possibilità di scampo. La polizia ha identificato i due assassini come Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anni, ed Ezequias Souza Ribeiro, 27 anni. Dopo gli omicidi, i sospetti sono fuggiti dalla scena e sono ancora in fuga.

Gli investigatori stanno raccogliendo i racconti dei testimoni e cercando gli assassini in fuga, riporta il delegato della polizia locale Braulio Junqueira. L’uomo ha spiegato che martedì mattina Oliveira aveva giocato una partita a biliardo contro una delle vittime e aveva perso circa 4.000 reais (720 euro). Nel pomeriggio, è tornato con Ezequiel e ha sfidato l’uomo per la seconda volta, ma ha perso di nuovo, facendo ridere i presenti. L’umiliazione per la sconfitta ed il rifiuto di pagare i soldi persi hanno fatto scattare la coppia, che ha massacrato quasi tutti i presenti.

Sei delle loro vittime sono morte sul posto, e sono state identificate dalla polizia come Larissa Frasao de Almeida, 12 anni, Orisberto Pereira Sousa, 38 anni, Adriano Balbinote, 46 anni, Getulio Rodrigues Frasao Junior, 36 anni, Josue Ramos Tenorio, 48 anni, e Maciel Bruno de Andrade Costa, 35 anni e proprietario della sala da biliardo. La settima vittima, il 47enne Elizeu Santos da Silva, è sopravvissuto alla sparatoria iniziale ed è stata portato d’urgenza in ospedale, ma in seguito è deceduto per le ferite riportate.