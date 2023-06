Martin muore a 8 anni per colpa di un male incurabile. Lo sfogo del fratello: "Continua a volare come un Charizard"

Un destino crudele ha spezzato la vita di un giovane angelo, Martín, che a soli 8 anni ha perso la sua forza contro un male incurabile al cervello. Il piccolo coraggioso si è arreso durante il suo ricovero presso l’ospedale di Murcia, in Spagna, dove viveva insieme alla sua amata famiglia.

La notizia ha scosso profondamente il fratello maggiore Rafa, che ha voluto condividere la sua rabbia sui social. Su Instagram, ha scritto un toccante messaggio: “Pensavo che ce l’avremmo fatta. Vola in alto come un Charizard, il tuo Pokémon preferito. Come il drago che sei sempre stato. Lascia il peso con noi e vai nel posto dove sono solo i migliori“. Accanto alle sue parole, ha pubblicato una foto in cui tiene la mano del fratellino.

Il percorso di Martín contro il male incurabile è stata estenuante, e purtroppo ha messo in luce anche le carenze del sistema sanitario spagnolo. Otto mesi fa, nell’ottobre 2022, è stato diagnosticato a Martín un glioma diffuso della linea mediana con la mutazione “H3 QM27“, una patologia con appena l’1% di possibilità di sopravvivenza. Secondo l’Ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona, il DIPG (diffuse intrinsic trunk glioma) è il male più comune del tronco encefalico nei bambini.

La famiglia di Martín ha lottato instancabilmente affinché le autorità creassero una struttura specializzata in grado di fornire adeguate cure palliative ai bambini. La madre del piccolo, Isabel Muelas, ha espresso la sua rabbia e la sua frustrazione in un’intervista concessa ad Abc lo scorso febbraio: “Non si vergognano di abbandonarci in questo modo?“.

La storia di Martín e la situazione della sua famiglia con il sistema sanitario spagnolo hanno attirato l’attenzione del pubblico iberico nei mesi scorsi. Anche Frank Cuesta, conosciuto come “Frank de la Jungla” e amato influencer spagnolo, si è interessato al caso. Dopo aver appreso che Martín lo ammirava e si trovava in ospedale, Frank non ha esitato a fargli visita. L’incontro speciale tra i due si è svolto il 31 maggio presso l’ospedale di Murcia. Per Martín è stato un sogno che si è trasformato in realtà, un momento di pura felicità innocente prima di dover lasciare tutto troppo presto.

La storia di Martín è un monito, un richiamo all’importanza di un sistema sanitario che sia in grado di fornire cure adeguate a tutti i bambini affetti da patologie gravi. La sua storia ha toccato il cuore di molti e ci spinge a riflettere sulle sfide che devono affrontare le famiglie che si trovano di fronte a situazioni simili. È necessario che ci sia un supporto adeguato per loro, non solo dal punto di vista medico, ma anche emotivo e sociale.

Oggi Martín vola libero come un angelo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e amato.