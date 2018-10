Mamma fa da scudo alla figlia durante una grandinata

Una storia che ha fatto presto il giro del web, e che testimonia l’amore che una mamma australiana ha verso la figlia di appena 4 mesi, tanto da spingersi ad usare il suo corpo come scudo da una grandinata davvero violenta. Una volta giunta in ospedale con la piccola, si è svestita mostrando le terribili feriti che si era procurata. Le foto del suo corpo arrivano anche al primo ministro che spende parole dolci per la madre.

Fiona Simpson ha solo 23 anni, eppure non ci ha pensato due volte prima di usare il suo corpo per proteggere la figlia di 4 mesi da una violenta ed improvvisa grandinata che ha rotto i finestrini della loro auto dove si stavano riparando, entrando nel veicolo e mettendo in pericolo entrambe. Fiona definisce il suo gesto come qualcosa che qualsiasi mamma avrebbe fatto, ma il Premier del Queensland è pronto a premiarla.

La grandinata improvvisa

Fiona e sua figlia si trovavano nei pressi di Nanango, all’interno della loro auto, quando ha iniziato a cadere una pioggia improvvisa accompagnata da una grandinata violenta. I pezzi di ghiaccio che cadevano del cielo avevano una grandezza simile a quella delle palle da tennis, e hanno presto rotto i finestrini del veicolo mettendo così in serio pericolo la bambina di 4 mesi.

La madre racconta che il suo unico pensiero è stato a quello che sarebbe potuto accadere a sua figlia: poteva rimanere ferita o addirittura perdere la vita se uno di quei pezzi di ghiaccio le fosse caduto in testa, così le ha fatto da scudo con il suo stesso corpo.

Fiona si è resa conto della gravità della situazione solamente quando in ospedale si è tolta i vestiti e ha potuto vedere le ferite provocate da quella violenta grandinata.

Le sue foto e questa sua storia hanno fatto presto il giro del web, arrivando al primo ministro Scott Morrison, che definisce Fiona una delle persone più coraggiose di cui ha letto nell’ultimo periodo. Anche il Premier del Queensland ha detto la sua, affermando che presto avrebbe consegnato alla coraggiosa madre un premio nazionale.