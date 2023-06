Malore in volo, 11enne muore dopo l’atterraggio d’emergenza

Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni che aveva perso conoscenza mentre viaggiava su un volo della Turkish Airlines domenica. Secondo quanto riportato dalle autorità, la bambina ha infatti perso la vita nonostante l’atterraggio di emergenza nel tentativo di cercare di salvarla.

La piccola e la sua famiglia erano in viaggio verso l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, quando la giovane si è sentita male poco dopo la loro partenza dalla Turchia, riportano i media internazionali. “Il nostro equipaggio di cabina ha fatto l’annuncio sul sistema di altoparlanti per chiedere se ci fossero medici a bordo, mentre il capitano del volo è stato immediatamente dirottato a Budapest“, ha detto la compagnia aerea in una nota.

Mentre l’aereo si preparava ad effettuare un atterraggio di emergenza presso il Ferenc Liszt International, un medico che si trovava casualmente tra i passeggeri “ha preso in mano la situazione e ha eseguito un massaggio cardiaco“. Dopo l’atterraggio, i primi soccorritori “hanno continuato a rianimare la bambina“, ha dichiarato l’aeroporto interno di Budapest in una dichiarazione alla stampa. Tuttavia, “nonostante l’intervento rapido e professionale, sfortunatamente, la sua vita non è stata salvata“.

Ulteriori informazioni sull’identità della bambina, la sua nazionalità o sulla causa del suo decesso non sono state rivelate. “Offriamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari e condividiamo il loro dolore“, ha dichiarato la Turkish Airlines in un comunicato sulla vicenda, affermando di non essere in grado di fornire informazioni personali a causa delle leggi sulla privacy.

La famiglia della bambina è sbarcata a Budapest insieme a lei, mentre il volo è proseguito per New York subendo un ritardo di alcune ore. L’aereo Airbus A330-300 , proveniente da Istanbul, è atterrato al JFK più di quattro ore e mezzo dopo l’orario di arrivo previsto, secondo FlightAware.