L’uomo torna sulla Luna nel 2024, annunciati i quattro astronauti

Houston abbiamo un problema.. no non siamo negli anni 70 come nell’Apollo 13, e nemmeno nel film del 1995 con Tom Hanks, questa volta la missione è vera e reale. la missione spaziale che partirà dalla Nasa nel 2024, Artemis II è pronta a prendere il volo per la Luna, annunciati i quattro astronauti.

Gli alleati Canada, Europa e Giappone hanno collaborato con Biden per l’impresa, presentata a Houston, Texas. Cristina Koch diventerà la prima donna astronauta mai assegnata a una missione lunare, mentre Victor Glover sarà il primo astronauta nero a vedere il nostro bel satellite da vicino.

Con Reid Wiseman e Jeremy Hansen sono la perfetta squadra che ci porterà sulla Luna dopo cinquantadue anni, hanno tutti sopra i 40 anni e una vasta esperienza in campo, avendo passati mesi in missioni nello spazio, Jeremy Hanson, pilota da caccia alla sua prima esperienza di volo nello spazio.

Stiamo creando la generazione Artemis afferma l’amministratore della Nasa Bill Nelson. Apollo 13 è stata una missione spaziale statunitense, parte del programma Apollo decollata l’11 aprile 1970 alle ore 13:13 CST dal Kennedy Space Center (Pad 39). Doveva essere la terza missione a sbarcare sulla Luna dopo quelle di Apollo 11 e Apollo 12, ma è diventata celebre per il guasto che impedì l’allunaggio e rese difficoltoso il rientro sulla Terra. Tanto che ne fecero un film.

Un’esplosione nel modulo di servizio danneggiò molti equipaggiamenti, riducendo notevolmente la disponibilità di energia elettrica e di ossigeno. Con il Modulo di Servizio seriamente danneggiato dall’esplosione, i tre astronauti furono costretti a trasferirsi nel Modulo Lunare “Aquarius“, utilizzandolo come navicella per il ritorno anziché come mezzo per atterrare sulla Luna. Facciamo i nostri migliori auguri alla spedizione Artemis II con i nostri coraggiosi astronauti pronti a farci vivere di nuovo un sogno come con l’Apollo 11 e il primo uomo a calpestare l’atmosfera lunare il 20 luglio 1969, ricordando Neil Armstrong.