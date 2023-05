Luka Doncic pagherà tutti i servizi funerari delle vittime della strage di Belgrado

Il 3 maggio 2023, Luka Doncic, la stella dei Dallas Mavericks e giocatore della Nazionale di pallacanestro della Slovenia, ha annunciato che la sua fondazione sosterrà le famiglie delle vittime della strage avvenuta in una scuola elementare a Belgrado, in Serbia.

In questo atroce evento, un 14enne ha aperto il fuoco, uccidendo 8 bambini e un custode, e ferendo molti altri bambini e insegnanti. Doncic, che ha legami con la Serbia poiché il padre è originario di Belgrado, ha dichiarato su Twitter che pagherà i funerali delle vittime e fornirà sostegno psicologico ai bambini, agli insegnanti e alle famiglie colpite dall’attentato.

La reazione di Doncic è stata immediata e sincera. Nel suo messaggio su Twitter, ha espresso il suo dolore e la sua solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e alla comunità colpita dalla tragedia. Doncic ha descritto la sua decisione di sostenere le famiglie delle vittime come un impegno a breve e a lungo termine. Questo suggerisce che la sua fondazione non solo pagherà i servizi funerari, ma fornirà anche supporto continuo e sostegno psicologico per aiutare le famiglie a superare la loro perdita.

Il gesto di Doncic è stato molto apprezzato dalla Serbia e dalla comunità internazionale. Questa tragedia ha lasciato una profonda cicatrice nella comunità e la risposta di Doncic ha dimostrato un grande cuore d’oro. Doncic ha anche dimostrato di essere una figura pubblica che si preoccupa per il suo paese d’origine e per il benessere della sua gente.

La decisione di Doncic di sostenere le famiglie delle vittime è un esempio di come i personaggi pubblici possono utilizzare la propria fama e risorse per fare la differenza nella vita delle persone. Il sostegno può essere una fonte di conforto per le famiglie delle vittime e può dare loro la speranza di un futuro migliore.

Inoltre, il gesto dello sloveno potrebbe incoraggiare altre personalità pubbliche a fare lo stesso in situazioni simili. Può anche sensibilizzare il pubblico sulla necessità di affrontare il problema della violenza nelle scuole e sui pericoli delle armi in mano ai giovani. La tragedia di Belgrado può servire come un promemoria per tutti noi dell’importanza di prendere sul serio questi problemi e di trovare soluzioni per prevenire future tragedie.