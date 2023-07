L’ Unione europea si “assicura” 325 milioni di dosi di diversi tipi di vaccino, nel caso in cui ci fosse un’altra pandemia nel futuro prossimo. La Commissione europea ha appena firmato un accordo con il gigante statunitense Pfizer, i produttori di vaccini spagnoli HIPRA e CZ vaccines e la società olandese Bilthoven Biologicals affinché queste aziende si facciano trovare pronte in caso di emergenza e garantiscano dosi per la popolazione europea.

In particolare si tratta di vaccini a mRNA che sono stati lanciati per la prima volta durante il COVID-19, nonché di vettori virali e iniezioni a base di proteine. Secondo le rivelazioni del giornale Politico, i quattro colossi dell’industria farmaceutica si sono aggiudicati un contratto “a tempo indeterminato” da 160 milioni di euro all’anno per malattie che ci azzardiamo a definire “inesistenti“, ma che potrebbero d’improvviso diffondersi nei nostri territori.

L’Unione europea aveva fretta di dimostrare di aver imparato la lezione dalla pandemia di Covid-19 e di non volersi far trovare impreparata se una nuova infezione dovesse bussare alle porte del vecchio continente, com’è avvenuto nel 2020. Da questa esigenza nasce l’accordo stipulato con la rete di aziende farmaceutiche Fab, incaricate di garantire la produzione vaccinale necessaria.

L’obiettivo è quello di evitare che i Paesi membri debbano nuovamente lavorare per controllare la diffusione del virus attraverso dure restrizioni sociali, ad esempio costringendo le persone in casa e negozi ed aziende “non essenziali” ad abbassare le serrande. Bruxelles intende scongiurare anche la “concorrenza” con altri Paesi, come Stati Uniti e Regno Unito, per accaparrarsi le scorte esistenti.

D’altra parte, l’accordo suscita perplessità se, da come emerge, queste aziende percepiranno ingenti somme di danaro a prescindere dal caso in cui una nuova emergenza pandemica si verifichi o meno. Giusto chiedersi se non sia più opportuno investire in ricerca pubblica internazionale libera da brevetti.