L’intervista di Meghan Markle contro la Casa Reale e le falsità che avrebbe detto secondo il Daily mail

La Casa Reale britannica si ritrova sotto accusa in queste ore per un’intervista rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry nel giorno della festa internazionale della donna.

In una conversazione di due ore con Oprah Winfrey, dietro un compenso di 7 milioni di dollari, i Sussex hanno voluto spiegare perché si sono allontanati dalla corte.

L’intervista e le accuse della coppia

A parlare è principalmente Meghan che racconta come sia sentita isolata e non supportata dal resto della famiglia reale. Le storie negative che circolavano su di lei l’avrebbero portato alla depressione e al desiderio di non vivere più. La situazione a corte era ben nota a tutti, tanto che le avrebbe chiesto ufficialmente un aiuto ai funzionari di corte ( il supporto di uno specialista) che le sarebbe stato negato.

L’insensibilità però non sarebbe la colpa più grave dei membri della famiglia reale, la Markel insinua che a Palazzo ci sia del razzismo: “Quando ero incinta, venni a sapere che non era garantita protezione per mio figlio né titoli nobiliari. Avevo un’atmosfera di isolamento intorno a me e c’era timore per il colore della pelle di Archie. Ne parlarono più volte con Harry”.

Non specifica chi sia il colpevole, ma la stessa Oprah Winfrey ha dichiarato di sapere con certezza che non si tratta della Regina Elisabetta alla quale entrambi i Sussex hanno espresso affetto e stima. Il principe Harry invece non risparmia il padre Carlo, che lo avrebbe molto deluso tagliandolo fuori dalla famiglia non solo finanziariamente ma anche non rispondendo alle sue numerose chiamate.

Meghan poi accusa la cognata Kate di aver fatto credere alla stampa di averla fatta piangere quando in realtà è successo l’esatto contrario. L’intervista non è piaciuta alla stampa britannica che a difesa più di se stessa che della famiglia reale ha accusato la Markel di essere una bugiarda. A rispondere prontamente facendo l’elenco delle falsità dette durante l’intervista è stato il Daily mail.

Le falsità secondo il Daily mail

Razzismo – Meghan accosta il problema del razzismo al mancato riconoscimento del titolo di Principe e alla scorta ad Archie. Il tabloid fa presente che in base ad una legge del 1917 di Re George V solo gli eredi in linea diretta del sovrano ne hanno diritto. La stessa cosa riguarda la protezione da parte dei servizi segreti, infatti come fa notare il giornale molti membri della famiglia reale pagano privatamente la propria scorta.

Senza soldi – Il principe Harry ha affermato: “La mia famiglia mi ha letteralmente tagliato fuori finanziariamente e ho dovuto permettermi la sicurezza firmando con Netflix”. Il tabloid ricorda che proprio la coppia ha annunciato, quando ha lasciato l’Inghilterra, di voler essere finanziariamente indipendente e che Harry può disporre dell’eredità milionaria della madre Diana.

Il doppio matrimonio – I Duchi di Sussex hanno dichiarato di essersi scambiati le promesse matrimonio tre giorni prima del matrimonio ufficiale, circostanza in realtà smentita dalla Chiesa stessa che aggiunge che i due possono al massimo essersi scambiati dei voti in maniera del tutto informale.

I rapporti difficili con la sorella di Meghan – La duchessa racconta nell’intervista di non vedere la sorella Samantha da quasi 20 anni, quando in realtà prove fotografiche dimostrano il contrario.

L’articolo prosegue con l’accusa contro Kate Middleton di averla fatta piangere e con l’ingenua affermazione di Meghan di non essersi informata su Harry, nemmeno cercandolo online, prima del loro appuntamento combinato. Il giornale smonta entrambe le affermazioni con dichiarazione e pettegolezzi senza citare le fonti. Anche se nel secondo caso le parole dell’ex attrice non sono di per stesse credibili, il giornale rincara la dose dipingendola come un’arrivista che voleva conoscere ad ogni costo Harry.

I giornali americani hanno paragonato invece Meghan Markle a Lady Diana una ribelle che non si vuole sottomettere a regole antiquate e soffocanti. La Casa Reale che per protocollo non risponde mai agli attacchi sui tabloid si ritrova in una situazione molto complicata da gestire.