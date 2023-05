Negli ultimi giorni, un’incredibile storia ha fatto scalpore in Spagna e ha invaso i social media di tutto il mondo. Paula Gonu, un’influencer di 30 anni con oltre due milioni di seguaci su Instagram, ha svelato un segreto sconcertante durante un podcast. Ha rivelato di aver mangiato il proprio menisco dopo averlo cucinato in un insolito ragù alla bolognese. Questo episodio ha scatenato una serie di polemiche e ha sollevato importanti domande etiche sul comportamento degli influencer nell’era dei social media.

L’aneddoto condiviso da Paula risale al periodo in cui era stata sottoposta a un’operazione al menisco. Dopo l’intervento, i medici le avevano offerto la possibilità di portare a casa il pezzo di cartilagine rimosso. Paula, incuriosita e probabilmente spinta da un desiderio di sperimentare qualcosa di insolito, ha accettato e ha conservato il proprio menisco per qualche giorno.

È stato durante una cena con il suo ragazzo che Paula ha deciso di portare avanti il suo bizzarro piano culinario. Ha cucinato il menisco nel ragù alla bolognese e lo ha consumato insieme al suo partner. La notizia ha generato un’ondata di reazioni in Spagna e ha alimentato una vivace discussione sull’etica degli influencer e sui limiti che dovrebbero essere rispettati nella ricerca di follower e popolarità.

Molti si sono chiesti se la storia fosse vera o solo un’elaborata trovata per attirare l’attenzione. Indipendentemente dalla sua veridicità, l’episodio ha sollevato questioni importanti sulla responsabilità e l’etica degli influencer, che spesso si trovano ad affrontare la pressione di creare contenuti sempre più estremi per catturare l’interesse del pubblico.

Inoltre, la vicenda ha riportato in primo piano un tabù molto antico: il cannibalismo. Mentre il consumo di carne umana è moralmente e legalmente vietato in tutto il mondo, il tema sta guadagnando spazio nelle narrazioni contemporanee, probabilmente alimentato dalla curiosità umana e dalla volontà di sfidare i tabù tradizionali.

Paula Gonu, famosa per i suoi contenuti su cibo e gastronomia sui social media, ha partecipato anche al programma Celebrity Bake Off di Amazon Prime nel 2021. La sua storia ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la condanna per aver oltrepassato ogni limite e chi invece la difende come una forma di espressione personale.