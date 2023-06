Lidl richiama un prodotto dalla vendita: "Non mangiatelo"

Una recente segnalazione di richiamo di un alimento dovuti a un potenziale problema di allergia ha sollevato preoccupazioni tra i clienti della catena di discount Lidl. Il supermercato ha infatti emesso un comunicato alla clientela, avvisando “non mangiare” le sue patatine tortilla Snaktastic al peperoncino a causa di un errore di imballaggio del prodotto.

I pacchetti di patatine sono stati infatti richiamati per timore che possano scatenare allergie, in quanto contengono un sapore sbagliato, diverso da quello pubblicizzato dalla confezione. Lidl ha affermato che le patatine all’interno potrebbero effettivamente avere, invece che il gusto al peperoncino pubblicizzato, un sapore deciso di formaggio, che contiene latte non indicato tra la lista di ingredienti riportati.

“Il prodotto rappresenta un possibile rischio per la salute di chiunque abbia un’allergia o un’intolleranza al latte o ai componenti del latte“, ha indicato La Foods Standards Agency inglese nel suo avvertimento emesso in merito alla vicenda del “pacco errato”. Sono interessate solo le confezioni da 200 grammi con il codice mandata T4B3142 ed una data di scadenza del 22 ottobre 2023, distribuiti principalmente nel Regno Unito.

Nessun altro prodotto Snaktastic del marchio Lidl è interessato da questo richiamo. Il marchio di discount ha detto: “Se hai acquistato il prodotto di cui sopra e hai un’allergia o un’intolleranza al latte, ti consigliamo di non mangiarlo“. Consiglia invece ai clienti di restituire il prodotto al punto vendita della catena più vicino, dove verrà fornito un rimborso completo.

I supermercati sono responsabili di garantire che il cibo che vendono sia sicuro e non rappresenti un rischio per i clienti. Quando viene dichiarato un richiamo, il supermercato deve informare immediatamente il pubblico, tramite un comunicato stampa o un avviso in vetrina. Oltre a informare i clienti, il supermercato deve anche adottare misure per garantire che i prodotti richiamati non vengano venduti ad altri clienti.