L’ex presidente USA Jimmy Carter è in fin di vita, al via le cure palliative

Ascolta questo articolo

L’ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è in fin di vita, e si prepara a ricevere le cure palliative nei suoi momenti finali. A confermare la notizia è il Carter Center, che ha annunciato sabato in una dichiarazione che il politico 98enne sarà sottoposto a cure da hospice dopo “una serie di brevi degenze ospedaliere“.

“L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter oggi ha deciso di trascorrere il tempo rimanente a casa con la sua famiglia e ricevere cure palliative invece di ulteriori interventi medici“, afferma la dichiarazione. “Ha il pieno sostegno della sua famiglia e del suo team medico“.

Carter è stato il 39esimo Presidente degli USA dal 1977 al 1981, come esponente del partito democratico. Insieme alla moglie Rosalynn ha avuto quattro figli, tre maschi ed una femmina, che lo hanno reso nonno di 12 nipoti e bisnonno di 13 pronipoti. La famiglia Carter conclude il messaggio chiedendo che venga rispettata la loro privacy durante questo periodo difficile, aggiungendo di essere “grata per la preoccupazione mostrata dai suoi numerosi ammiratori“.

La brutta notizia in merito alla condizione di salute del presidente Carter arriva dopo che, lo scorso ottobre, il 98enne ha stabilito un nuovo record come presidente degli Stati Uniti più longevo. Il titolo era comunque suo dal marzo del 2019, quando superò il detentore precedente George H.W. Bush pochi mesi dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta all’età di 94 anni.

Il Carter Center, fondato dal presidente Carter e Rosalynn nel 1982, ha contribuito a una vasta gamma di iniziative umanitarie per nel corso dei suoi 40 anni di attività. Il presidente Carter fu Presidente degli Stati Uniti per un solo mandato di quattro anni, ma nei quattro decenni che hanno seguito la sua permanenza alla Casa Bianca, è riuscito a sfruttare il suo posto nella storia per aiutare gli altri sia a livello nazionale che all’estero.

Negli oltre 41 anni successivi al suo mandato, ha scritto ben 30 libri, il più recente dei quali pubblicato quando aveva 93 anni. Fino all’inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020, i Carter hanno trascorso una settimana all’anno facendo volontariato con Habitat for Humanity, e per molto tempo l’ex presidente ha anche insegnato alla scuola domenicale nella sua città natale di Plains, in Georgia.