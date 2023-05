Laureato a 12 anni in cinque corsi diversi: ora il suo sogno è quello di diventare pilota e ingegnere aerospaziale

È difficile non rimanere stupiti davanti alla storia di Clovis Hung, un ragazzo che a soli dodici anni ha raggiunto traguardi straordinari nel mondo accademico. Questo giovane prodigio si è laureato in California e si è guadagnato il titolo di persona più giovane a diplomarsi al college, ottenendo ben cinque lauree. Ma la sua ambizione non si ferma qui: Clovis sogna di conseguire il brevetto di pilota entro i prossimi quattro anni.

La straordinaria avventura di Clovis Hung ha avuto inizio nell’autunno del 2020, quando, all’età di soli nove anni, ha iniziato a frequentare il Fullerton College. Sua madre, Song Choi, ha spiegato di aver deciso di toglierlo dalla scuola pubblica tradizionale dopo aver riconosciuto le sue doti e la sua innata capacità di auto-motivarsi. “Clovis è super curioso, maturo, diligente, autodisciplinato e molto motivato“, ha dichiarato Choi in un comunicato. “Le scuole pubbliche tradizionali non erano in grado di soddisfare la sua curiosità, quindi l’università era la scelta migliore per lui“.

Clovis Hung ha frequentato il programma “Special Admit” a Fullerton, che gli ha permesso di seguire i corsi universitari mentre riceveva l’istruzione a casa da sua madre. Fullerton fa parte del sistema pubblico dei college comunitari dello Stato ed è situato nella contea di Orange, a circa 30 miglia da Los Angeles.

L’amore per lo studio è sempre stato una costante nella vita di Clovis. Precedentemente, il tredicenne Jack Rico si era diplomato ottenendo quattro diplomi associati nella primavera del 2020, e Hung ha ammesso di essersi ispirato a lui. Alcuni insegnanti temevano che la differenza di età e la presunta mancanza di maturità di Clovis potessero creare dei problemi, ma il professore di biologia Kenneth Collins è rimasto colpito dalle sue capacità.

Collins ha affermato che Clovis era una perfetta combinazione di “adolescente” e “studente universitario“. “È abbastanza maturo perché gli altri studenti lo prendano sul serio, ma è abbastanza giovane perché gli studenti si prendano cura di lui come se fosse un fratello minore e lo incitino“, ha spiegato Collins.

I suoi compagni lo hanno trattato come un fratello minore, creando un ambiente di sostegno reciproco.Clovis Hung ha confessato di essersi “innamorato immediatamente della vita universitaria“, nonostante i primi nervi, e ha iniziato ad aumentare il numero dei corsi che frequentava mano a mano che cresceva. Alla fine è stato accettato nel programma di specializzazione della scuola. Durante la cerimonia di laurea del 20 maggio, il dodicenne ha sfilato insieme a 900 compagni di studi a Fullerton, ricevendo lauree associate in storia, scienze sociali, comportamento sociale e sviluppo personale, arti ed espressione umana, scienze e matematica, come riportato da KABC.

Ora, dopo essersi ambientato nella vita universitaria, Clovis Hung intende frequentare corsi di STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e cominciare a presentare domanda per università più tradizionali. Non sorprende che un ragazzo con risultati straordinari abbia l’obiettivo di conquistare i cieli. Hung sogna di diventare pilota e ingegnere aerospaziale. Sta già cercando di compiere il prossimo passo verso la sua carriera: “Sono davvero orgoglioso di ciò che ho finora raggiunto“, ha dichiarato Hung. “Mi sono appena iscritto alla Civic Air Patrol e spero di ottenere il brevetto di pilota all’età di 16 anni“.

La storia di Clovis Hung è un esempio di determinazione, talento e ambizione che ispira non solo i giovani, ma anche gli adulti. Dimostra che l’età non è un limite quando si tratta di perseguire i propri sogni e raggiungere risultati straordinari. Siamo certi che seguiremo con attenzione il percorso di Clovis Hung, un ragazzo destinato a conquistare il mondo con la sua straordinaria intelligenza e dedizione.