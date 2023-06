L’annuncio dello chef John Mountain: "Vegani banditi dal ristorante"

Un celebre chef ha bandito i vegani dal suo ristorante, dopo che una cliente insoddisfatta ha postato la sua esperienza nel suo locale. Protagonista della vicenda è il top chef John Mountain, che ha pubblicato un avviso su Facebook ed Instagram per rendere nota al sua decisione.

“Purtroppo tutti i vegani sono ora banditi da Fyre per motivi di salute mentale“, ha pubblicato lo chef nel testo del post. Fyre è il ristorante che Mr Mountain gestisce nel sobborgo di Connolly, a nord di Perth, in Australia. “Vi ringraziamo per la vostra comprensione. xx“, conclude il messaggio. La sua dichiarazione sui social media ha spiegato perché i vegani non sono più i benvenuti.

“Una giovane ragazza mi ha contattato e mi ha detto che sarebbe venuta al ristorante… e mi ha chiesto se ci fossero opzioni vegane“, ha detto. “Era il mio unico difetto… ho detto che l’avrei accontentata, ho detto che avevamo gnocchi, verdure… e basta“. Il sabato in questione però, Mountain ha ammesso di essersi dimenticato della richiesta della ragazza perché era stato impegnato a organizzare una festa privata. Il suo sous chef quella sera non era contento, rimproverandolo per “non avergli detto della cliente vegana“.

Domenica la giovane pubblicato online la sua lamentela. “La mia unica opzione era il piatto di verdure… andava bene ma non ha riempito molto… e sono rimasta scioccata nel vedere che costava 32 dollari“, ha scritto nel suo messaggio diretto su Facebook, come riportato da PerhNow. “Penso che sia incredibilmente importante al giorno d’oggi che i ristoranti possano accogliere tutti e non poter avere veri pasti a base vegetale mostra le tue mancanze come chef. Spero di vedere alcuni miglioramenti nel tuo menu“, ha concluso la giovane.

Il ristoratore si è offeso per la critica ricevuta, indicando che i vegani/vegetariani sono una minoranza molto bassa, e offendendo la giovane. “Sentiti libera di condividere la tua esperienza di me**a e non vedo l’ora di non vederti più. Molto infantile. Tu e tutti i tuoi amici vegani potete andare a gustare i vostri piatti in un altro locale. Ora sei bandita“, ha risposto.