Lady Diana, ecco cosa ha detto Carlo ai suoi amici più intimi prima del matrimonio

Dal più celebre dei matrimoni di tutti i tempi, sono trascorsi ben 38 anni: uno di quegli eventi che ha tenuto davanti lo schermo milioni di telespettatori. L’erede al trono di Inghilterra, Carlo, principe del Galles e Diana Spencer, ancora semi sconosciuta, si univa in matrimonio in diretta mondiale. Che il loro amore non sia mai stato travolgente e passionale, ormai, è risaputo a tutti ma, a quanto pare, di recente è trapelato che fino a poche ore prima delle nozze il principe Carlo era più che dubbioso sul futuro della loro relazione.

Le nozze, definite dai più come il matrimonio del secolo, non poggiavano su basi solide, tanto che la stessa Diana confessò di aver incontrato il suo Carlo solo tredici volte prima che annunciassero il loro fidanzamento. A quanto pare il principe nutriva seri dubbi sul loro rapporto, ma la paura e la fretta di non divenire come lo zio Edoardo VIII, lo spinse alle nozze che sempre meno lo avrebbero allontanato dal trono.



I fan della famiglia reale ricorderanno che Edoardo VIII riuscì ad indossare la corona, ma dovette abdicare per amore di una donna americana divorziata, e Carlo era proprio quello che temeva, affrettandosi così a sposare Diana, con tutti i risvolti che conosciamo, nonostante il suo cuore appartenesse già a Camilla Parker. Così raccontava Ted Powell nel suo libro “King Edward VIII: an American life”.