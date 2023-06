Il recente tumulto politico in Russia continua a suscitare grande interesse e discussioni, con nuove rivelazioni che emergono dall’ex deputato della Duma, ora leader della legione “Libertà alla Russia“, Ilja Ponomariov. Secondo Ponomariov, ci sarebbe un accordo tra il presidente Putin e l’influente imprenditore Evgenij Prigozhin per portare a termine una pulizia dei vertici russi.

In un’intervista Ponomariov ha affermato che il presunto golpe orchestrato da Prigozhin rappresenta solo una parte di un piano più ampio. L’ex deputato ha sostenuto che la Legione “Libertà alla Russia”, con la quale è attualmente associato, stava pianificando un attacco a Belgorod, ma si è trovata di fronte a una sorprendente presenza di soldati russi. Secondo Ponomariov, questi soldati avrebbero dovuto difendere Mosca in caso di un’eventuale minaccia esterna.

Questo evento, definito come un “russian job“, un’operazione russa per i russi, ha messo in luce le vere sfumature di questa complessa situazione che, secondo Ponomariov, solo i russi possono davvero comprendere appieno. L’ex deputato ha descritto il presunto golpe come una messinscena, un’operazione combinata che mirava a raggiungere determinati obiettivi politici.

Ponomariov, che attualmente si trova in Ucraina combattendo al fianco degli ucraini, ha svolto un ruolo di primo piano nelle recenti incursioni nella regione di Belgorod. La sua testimonianza getta luce su un aspetto nascosto di questa complessa crisi politica russa, offrendo nuove prospettive e spunti di riflessione.

Tuttavia, è importante notare che queste affermazioni provengono da una fonte specifica e possono essere oggetto di controversie. Al momento, non esistono prove definitive per confermare o smentire le rivelazioni di Ponomariov. È fondamentale mantenere uno spirito critico e attendere ulteriori sviluppi per ottenere una comprensione più completa e accurata di questa situazione complessa e in evoluzione. La Russia si trova ad affrontare un momento di grande turbolenza politica, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini nazionali.