In un’epoca in cui il veganismo è sempre più diffuso e le persone richiedono alternative alimentari consapevoli, un’esperienza di viaggio recente ha sollevato importanti questioni sulla qualità e la varietà dei pasti offerti a bordo degli aerei. Juanita Headley, una passeggera che viaggiava da Accra, Ghana a Londra Heathrow con KLM, si è vista delusa dal pasto vegano che le è stato servito a bordo.

Juanita aveva esplicitamente richiesto un “ricco pasto caldo vegano” come parte del servizio gratuito offerto dalla compagnia aerea. Tuttavia, al momento della consegna, si è trovata di fronte a un piatto contenente solo frutta e noci. Pezzi di ananas, un mandarino e una manciata di noci non erano ciò che aveva in mente quando aveva richiesto un pasto caldo e soddisfacente per un volo di oltre 7.400 km, della durata di 6 ore.

La delusione di Juanita è stata tale da farle pensare inizialmente a uno scherzo. Ha espresso la sua frustrazione, sottolineando che un pasto del genere non può essere considerato accettabile per un passeggero affamato in un volo internazionale. Juanita ha sottolineato anche il fatto che, in un’epoca in cui il veganismo non è più un fenomeno nuovo, sarebbe ragionevole aspettarsi che almeno il pasto vegetariano offerto a bordo sia anche vegano.

Ciò semplificherebbe le cose per l’equipaggio e i passeggeri, evitando situazioni come quella da lei vissuta. Per fortuna, Juanita non era allergica alle noci, altrimenti sarebbe stata costretta a limitarsi a razioni di frutta. Dopo le sue lamentele, l’equipaggio ha tentato di porre rimedio portandole una piadina, una banana e un’altra ciotola di noci.

Juanita ha deciso di condividere le foto dei pasti sui social media, generando un’ondata di indignazione tra i suoi follower. Molti utenti hanno condiviso la sua frustrazione, definendo la situazione oltraggiosa e criticando la KLM per non aver fornito un pasto adeguato. Un utente ha affermato di aver avuto un’esperienza simile nel 2014 e, da allora, ha sempre portato il proprio cibo a bordo degli aerei. Un altro ha commentato: “Non è così difficile offrire una semplice pasta con yogurt, pomodoro, broccoli e formaggio vegano? Sono ingredienti di base… Inoltre, considerando che la KLM non è una delle compagnie aeree più economiche, ci si aspetterebbe una migliore qualità del servizio”.