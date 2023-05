La proposta dell’insegnante di matematica al suo studente: "Esci con me solo se superi l’esame"

Sappiamo tutti quanto possa essere difficile lo studio della matematica, soprattutto quando si ha un insegnante che non è in grado di trasmetterci l’interesse per la materia e renderla più comprensibile. Per questo spesso gli studenti sono alla ricerca di metodi alternativi e insegnanti che usino approcci differenti per riuscire infine a comprendere la scienza dei numeri. Può capitare tuttavia che alcuni insegnanti adottino dei metodi non proprio ortodossi, talvolta ottenendo però un grande successo.

Ne è un esempio Leila Vidriales, un’insegnante di matematica argentina che recentemente ha avuto molto successo sui social, dove condivide le sue conoscenze con i followers, felici di avere trovato una maestra simpatica e al tempo stesso capace di rendere semplici anche le spiegazioni che altri insegnanti non sono stati in grado di rendere comprensibili. Proprio questo connubio tra bellezza e intelligenza, insieme ai suoi metodi di insegnamento alternativi, hanno procurato alla donna diverse critiche, come capita spesso a chi si fa portavoce di mentalità più aperte e divergenti e rifiuta le etichette.

In un video pubblicato recentemente, Leila racconta una storia che ha suscitato grande curiosità e interesse tra i suoi followers. “Tutti mi chiedono se sono mai uscita con uno studente e ora vi racconterò la storia risolvendo un parziale di matematica”, afferma la giovane insegnante.

Leila narra di essere uscita in un bar con un amico una sera, dove hanno casualmente incontrato degli amici dell’uomo che avevano dei problemi con delle lezioni di matematica. Dopo aver confessato di essere proprio un’insegnante di quella materia, uno dei due giovani ha deciso di assumere Leila per delle ripetizioni. “Nel corso delle lezioni ho notato che mi guardava in modo diverso, che cominciava a essere carino”, racconta la giovane nel suo video. “Allora gli ho detto: ‘se passi questo esame, usciamo a bere qualcosa’”.

La strategia si è rivelata un successo, dal momento che il ragazzo ha poi effettivamente superato l’esame. I due hanno quindi deciso di concedersi un’uscita, trascorrendo una piacevole serata al bowling. Nonostante l’insolito metodo abbia portato dei risultati positivi in quella situazione, Leila fa una precisazione importante nel suo video: “Non uscirò mai né per obbligo né per scherzo con uno studente, anche se più grande di me”, afferma categorica. L’insegnante argentina vuole sottolineare che quell’episodio è stato un caso isolato e che la sua priorità rimane sempre quella di offrire un’istruzione di qualità ai suoi studenti, senza confondere i ruoli e le dinamiche delle relazioni personali.