La mamma della vittima 19enne del Titan: "Gli ho ceduto il mio posto, voleva tanto andare"

Non si da pace Christine Dawood, la mamma del 19enne Suleman Dawood che ha perso la vita a bordo del sommergibile Titan insieme a suo padre ed altri tre uomini. La donna ha rivelato di aver ceduto il suo posto sulla sottomarino al figlio, rivelando che il giovane aveva portato con sé un cubo di Rubik per risolverlo sul fondo dell’oceano.

Parlando con la BBC, Christine ha dichiarato di aver programmato anni fa il viaggio per andare vedere il relitto del Titanic insieme a suo marito Shahzada Dawood, che ha anche lui perso la vita nell’implosione del mezzo, ma il viaggio era stato annullato a causa della pandemia di COVID-19.

“Poi ho fatto un passo indietro e ho dato loro il posto per sistemare Suleman, perché voleva davvero andare“, ha ammesso, concedendo al figlio il proprio biglietto per consentirgli l’escursione insieme al padre per la festa del papà. “Ero davvero felice per loro perché entrambi volevano davvero farlo da molto tempo“.

La donna ha spiegato anche che il figlio 19enne aveva deciso di portare con sé un cubo di Rubik “Ha detto: ‘Sto andando a risolvere il Cubo di Rubik sul Titanic, a 3.700 metri di profondità’ ” ha aggiunto Christine, dicendo che il figlio poteva risolvere il puzzle in 12 secondi.

Christine e la figlia 17enne Alina Dawood erano sulla nave di supporto canadese del sottomarino, il Polar Prince, ed hanno atteso poi a bordo notizie dei loro cari, dopo che si sono persi i contatti con il Titan. “La frase ‘Abbiamo perso la comunicazione‘, penso che sarà una frase che non voglio sentire mai più nella mia vita“. “Superate le 96 ore, è stato allora che ho perso la speranza“, ha detto la donna. “È stato allora che ho inviato un messaggio alla mia famiglia a terra: ‘Mi sto preparando al peggio‘”.