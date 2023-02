La Francia introdurrà un passaporto per consentire l’accesso ai siti porno ai soli maggiorenni

Ascolta questo articolo

Con lo scopo di impedire ai minorenni la visualizzazione di materiale esplicito online, la Francia è pronta a introdurre “passaporti porno” per dimostrare che una persona ha più di 18 anni quando accede a siti web a sfondo sessuale. Se il progetto andrà a buon fine, sarà il primo paese a livello mondiale ad introdurre questa soluzione.

Il piano di Jean-Noel Barrot, Ministro del digitale francese, sarà attuato entro settembre, nell’ultimo round di una lotta lunga anni per proteggere i minori su Internet. I siti web che contengono materiale pornografico potrebbero essere bannati se non rispettano le norme sulla verifica dell’età.

In base alla nuova proposta, coloro che desiderano accedere a materiale esplicito dovranno scaricare sul proprio telefono un’applicazione governativa che fornirà loro un certificato digitale e un codice, ha riferito il quotidiano francese Parisien. Il codice così ottenuto sarà necessario per accedere ad i siti web porno, con un sistema “che funzionerà un po’ come gli assegni della tua banca quando acquisti qualcosa online“, viene citato Barrot nel giornale.

“Il 2023 segnerà la fine dell’accesso dei nostri figli a siti pornografici“, ha aggiunto. “Voglio porre fine a questo scandalo. Intendo che questa legge sia rispettata una volta per tutte“. Il dibattito arriva in seguito alla rivelazione che bambini di appena nove anni sono esposti a materiale esplicito su Internet, secondo un sondaggio condotto su 1.000 giovani, e la Francia non è l’unico paese nel quale la sicurezza online viene dibattuta in questo periodo.

Anche nel Regno Unito sono infatti discusse in questi giorni le modifiche al disegno di legge sulla sicurezza online, con i parlamentari conservatori hanno scritto alla Segretaria alla cultura Michelle Donelan per chiedere controlli dell’età più severi per coloro che guardano la pornografia. Ulteriori modifiche al disegno di legge saranno annunciate prima che della presentazione al Parlamento, prevista entro il prossimo mese. Il disegno di legge includerà il traffico di persone, i crimini d’odio, la frode e il revenge porn come contenuti illegali “prioritari”.