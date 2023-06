Numerosi incendi stanno distruggendo ettari ed ettari di territorio boschivo causando numerosi danni, la fitta coltre di fumo si è propagata fino a raggiungere la grande mela, New York City; la mattina le persone si svegliano con una luce arancione sulle loro teste che non è smog, bensì quel che resta degli incendi.

La visibilità in città è ridotta, molte persone utilizzano le mascherine, sembra uno scenario post apocalittico di uno di quei film distopici ambientati in America, addirittura in aeroporto molti voli sono stati cancellati, per i piloti è impossibile volare con questo tempo, addirittura le partite di baseball degli New york Yankees sono state cancellate e non sarà possibile andare allo stadio.

Il sindaco ha richiesto che le persone escano con le protezioni individuali per il viso, che svolgano attività al chiuso, in quanto non è possibile svolgerle all’aperto; c’è lo stato di emergenza per l’aria irrespirabile, si spera che i canadair riescano a fermare i numerosi incendi che provocano la fine dell’ambiente naturale.

I cittadini riscontrano problemi agli occhi ed al naso a causa della cenere che si è depositata sui grattacieli, inalando le polveri sottili. Sul web la notizia ha fatto il giro del mondo e numerose sono le fotografie che ritraggono quello che sta succedendo, il fenomeno potrebbe durare per molti giorni.

L’America non è nuova a simili fenomeni, ogni anno a causa del caldo vasti incendi bruciano gran parte della vegetazione terrestre, provocando danni a persone e animali, molte le aree evacuate a Toronto, anche il governo è preoccupato ed invita i cittadini alla calma, cercando di risolvere il problema il più presto possibile con le risorse disponibili, l’America deve già combattere con i tornado e non è nuova a calamità naturali e catastrofiche, sicuramente avranno pronto un piano di emergenza.