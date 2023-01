Kyle Smaine ucciso da una valanga a 31 anni: addio al campione USA di sci

Ascolta questo articolo

Lo sciatore freestyle statunitense Kyle Smaine è morto all’età di 31 anni in un tragico incidente sulla neve. L’atleta, originario di di Lake Tahoe in California, è uno dei due sciatori che sono rimasti uccisi domenica a causa di una valanga sul monte Hakuba, in Giappone.

Smaine aveva pubblicato un video su Instagram di se stesso mentre sciava il giorno stesso del tragico incidente. “Questo è ciò che mi riporta in Giappone ogni inverno“, aveva scritto nella didascalia. “Incredibile qualità della neve, tempeste continue e terreno davvero divertente che sembra migliorare man mano che esplori“.

L’atleta, che ha vinto una medaglia d’oro in halfpipe ai Campionati mondiali di sci e snowboard FIS Freestyle nel 2015, è stato travolto da una valanga che si è verificata nella prefettura di Nagano, sull’isola giapponese di Honshu, secondo quanto confermati ai media da suo padre, William Smaine. Sconvolta la moglie, Jenna Dramise, che aveva sposato lo scorso anni.

L’agenzia stampa Reuters ha riferito che la valanga si è verificata alle 14:30 di domenica sul Monte Hakuba Norikura nella stazione sciistica, secondo un portavoce della polizia di Nagano. La stampa riporta che, dopo giorni di forti nevicate era stato emessa un’allerta per le valanghe. Fino a cinque uomini, che sciavano in gruppi separati, sono stati travolti dalla valanga. Tre sciatori sono scesi da soli dalla montagna, mentre Kyle ed un altro uomo, un turista austriaco, sono rimasti uccisi.

Smaine stava visitando la zona per un viaggio di marketing per Ikon Pass e Nagano Tourism, insieme allo sciatore professionista di Washington Adam Ü, che è rimasto sotto la neve per quasi 24 minuti prima di essere salvato. Ü ha parlato delle ultime ore di Smaine in un’intervista. “Era l’ultima corsa dell’ultimo giorno del nostro viaggio“, ha detto. “Non avevamo attrezzatura fotografica con noi. Stavamo sciando per divertimento. L’abbiamo vista arrivare. Abbiamo sentito il crack. Ci siamo resi conto che era grande. Abbiamo iniziato a correre e poi siamo stati travolti“.