Tragedia in Kenya, dove il ribaltamento di una imbarcazione per escursioni che trasportava circa 40 persone a bordo ha provocato diverse vittime e feriti. L’incidente è avvenuto sabato mattina al largo di una delle spiaggie più frequentate del paese, nella località turistica di Watamu.

A bordo del mezzo, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sarebbero stati anche diversi turisti italiani, ma nessuno di loro comparirebbe nell’elenco delle vittime. Pare che gli italiani siano riusciti a raggiungere la riva, a nuoto o a bordo di altre imbarcazioni, e che stiano tutti bene, a parte una donna che si trova in terapia intensiva in condizioni stabili.

Non ci sono ancora notizie precise in merito al numero di vittime accertate e sulla loro nazionalità, anche se si sospetta che si tratti principalmente di keniani. Alcune fonti straniere, non ancora verificate, parlano di 10 dispersi e tre vittime, tra le quali un bambino di cinque anni, una donna ed un altro bambino di età non specificata.

A bordo dell’imbarcazione si sarebbero trovati 15 turisti stranieri, mentre il resto degli occupanti erano persone del luogo. La barca si trovava nel Parco Marino Nazionale di Watamu al fine di andare al largo per vedere i delfini. Il mezzo è stato colpito da una forte onda e si è capovolto, lanciando in mare aperto i passeggeri, che non indossavano giubbotti di salvataggio. Il guardiano del Parco Marino Dadley Kiluhula ha confermato l’incidente, ed ha detto che 26 persone sono state salvate e sono in condizioni stabili.

In un’intervista telefonica, ha detto le persone che sono morte sono stati trovati sotto le panchine della barca, e sospettano che siano rimasti intrappolati quando la barca si è ribaltata. “La barca era tra altre imbarcazioni che stavano osservando i delfini in un’area che non ha mai avuto un incidente del genere, poi improvvisamente la loro barca è stata colpita da una forte onda e si è capovolta“, ha affermato.