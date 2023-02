Ascolta questo articolo

La situazione in Iran è sempre più preoccupante, soprattutto per quanto riguarda il sesso femminile. Alle donne, in Afghanistan, è stato infatti impedito l’accesso ai luoghi di studio e di cultura come le università. Vi è un’altra notizia, uscita solo da poco tempo, che fa rabbrividire. Centinaia di bambine sarebbero state avvelenate per chiudere le scuole femminili in modo che non possano proseguire gli studi, come è successo negli ultimi tempi a Qom, una delle principali città religiose.

Il viceministro della Salute afferma che sono state avvelenate in modo intenzionale per chiudere così i luoghi di cultura e di studio come le scuole. Una vicenda che si aggiunge a moltissime altre e che preoccupa riguardo le brutalità e le ingiurie a cui sono sottoposte ogni giorno le bambine, le donne in questo paese. Qom è una città considerata il centro di eccellenza per gli studi sciiti e, proprio qui, dove si forma l’opposizione al regime, è stato deciso questo veto.

Dalla fine di novembre, sono tantissimi i casi di avvelenamento che hanno visto coinvolte le bambine di 10 anni che sono state avvelenate. In base a quanto riferisce l’agenzia Irna, il 14 febbraio, molti genitori si sono recati presso il governatorato della città in modo da chiedere spiegazioni e riuscire a capire cosa stesse succedendo.

Secondo il viceministro della Salute, l’obiettivo sarebbe chiudere le scuole femminili e afferma anche che le bambine sarebbero state avvelenate con “composti chimici disponibili non per uso militare, e non è né contagioso né trasmissibile”. I ministeri dell’Intelligence e dell’Istruzione stanno cercando di capire quale possa essere la fonte dell’avvelenamento, ma al momento nessuno è stato arrestato.

Non solo a Qom, ma gli avvelenamenti si sono verificati anche Bourjed dove circa 90 studentesse sono giunte in ospedale per sintomi molto probabilmente da avvelenamento. Non sarebbe la prima volta, dal momento che, intorno a fine ottobre, una studentessa di 21 anni, che frequentava l’università, è morta dopo aver ingerito dell’alcol avvelenato.

Nelle ultime ore, una studentessa spagnola, detenuta da novembre, sarebbe stata rilasciata e sicuramente non si può parlare di coincidenze considerando anche le proteste che vi sono state.