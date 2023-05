Il Montana è diventato il primo Stato americano a bandire TikTok su scala generale con una legge controfirmata dal governatore Greg Gianforte il mercoledì scorso, estendendo così il divieto di scaricamento e utilizzo dell’app cinese in tutto lo Stato.

Tuttavia, la nuova legge non prevede sanzioni per gli utenti, rendendo difficile capire come verrà effettivamente fatto rispettare il divieto, soprattutto per chi ha già scaricato l’app prima della data di entrata in vigore. La legge è stata fortemente voluta dal governatore repubblicano con l’obiettivo di proteggere i dati privati e le informazioni personali dei cittadini del Montana dalla possibilità che siano raccolti dal Partito Comunista Cinese. Alcuni influencer statunitensi hanno intentato una causa allo Stato per poter rivendicare l’inconstituzionalità del divieto e la violazione del Primo Emendamento che garantisce libertà di pensiero, parola e stampa.

La stessa azienda tramite la portavoce per l’America, Brooke Oberwetter, ha definito la legge come una violazione del Primo Emendamento, e potrebbe presentare una causa per il nuovo provvedimento. Inoltre, alcuni firmatari della causa sostengono che il governo locale stia cercando di appropriarsi di poteri che dovrebbero spettare al governo federale. TikTok è vietato in molti Paesi del mondo, tra cui l’India, dove il blocco è attivo dal 2020, l’Afghanistan e fondamentalmente sui dispositivi appartenenti ai governi o a organi governativi.

Esperti ed esponenti di vari governi temono che l’applicazione possa funzionare da cavallo di Troia della Cina per spiare gli utenti, acquisire dati e informazioni riservate o semplicemente per ottenere sterminate moli di dati a buon mercato. TikTok sta dunque lavorando per rassicurare regolatori e opinione pubblica, ma le preoccupazioni dei governi occidentali rimangono.

Per il momento, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di TikTok, ma le preoccupazioni per la sua sicurezza e la sua politica di trattamento dei dati personali sembrano non diminuire. La piattaforma potrebbe essere costretta a modificare le sue politiche di privacy e ad aumentare i suoi standard di sicurezza per evitare di essere accolta con sempre maggior sfavore da parte dei governi e dei consumatori.