Influencer decide di farsi tagliare un pezzo di lingua per poter baciare meglio

Il mondo delle influencer e dei personaggi che si sono fatti una nomea sui social si arricchisce ogni giorno di più di personalità davvero strane e pazze nel vero senso della parola. Sono influencer disposte a tutto pur di far parlare di sé. L’ultima pazzia arriva da una influencer che ha deciso di sottoporsi a un intervento per tagliarsi un pezzo di lingua in modo da poter baciare meglio. Qui il suo racconto.

Rochelle Garett è una influencer di anni 22 che sui social ha raccontato l’ultima follia che ha compiuto. La giovane ha deciso di sottoporsi, per sua stessa ammissione e volontà, a un intervento di taglio del frenulo linguale, ovvero il tessuto che collega la lingua al fondo della bocca. Come ha raccontato sui social, il suo scopo era quello di riuscire a baciare meglio.

Sui social, su Instagram, in particolare è nota con il nome di @xehli e vanta circa mezzo milione di follower ai quali ha raccontato questo episodio della sua vita. In base a quanto riporta il sito Jam Press, ha deciso di sottoporsi a questa operazione che le comportava anche delle difficoltà a masticare e mangiare. La stessa influencer ha raccontato che questa operazione le ha permesso di ottenere notevoli risultati al punto da esclamare di non essersi “mai sentita meglio e di poter finalmente godersi il bacio”.

Si racconta dicendo che, fino a quel momento, sono cambiate anche le sensazioni legate al bacio. Oggi afferma di dare un valore diverso al bacio proprio grazie alla sua lingua che oggi è molto più sciolta, mentre prima si sentiva bloccata. In passato, a causa del suo modo di parlare, ha subito bullismo per cui ha deciso di sottoporsi a questo intervento.

Non solo ha subito atti di bullismo in giovane età, ma anche su Internet quando ha iniziato a creare video, è stata derisa. Tutto il suo percorso è stato raccontato e documento su un video pubblicato sui social che ha ottenuto 46 mila like. Tra i commenti, qualcuno ha scritto: “Meritiamo l’estinzione” oppure “Questa gente è fuori di testa”.