Un neo sposo indiano ed il suo fratello maggiore sono rimasti uccisi, quando un regalo di nozze che stavano sistemando è esploso nella loro casa. La polizia riporta ora che a nascondere la bomba nel dono nuziale sia stato l’ex amante della sposa, rifiutato dalla famiglia di lei e geloso per il matrimonio della donna, ed ha quindi arrestato il 33enne Sarju Markham.

Hemendra Maravi, 22 anni, e suo fratello Rajkumar, 30 anni, sono stati fatti saltare in aria mentre installavano il sistema home theater ricevuto in regalo. Mentre lo sposo è morto immediatamente a causa dell’esplosione, Rajkumar è morto successivamente a causa delle gravi ferite riportate, nonostante gli sforzi per salvarlo.

La polizia ha confermato che il regalo di nozze, carico di due chili di esplosivo, è saltato in aria non appena è stato collegato alla corrente. Lo scioccante incidente avvenuto nel distretto di Kabirdham del Chhattisgarh lunedì 3 aprile, ed ha provocato il ferimento di altre quattro persone, tra le quali anche un bambino di 18 mesi.

L’ex amante della sposa Sarju Markham è accusato per l’omicidio dei due fratelli, con la polizia che ha rivelato che potrebbe aver inviato la bomba per fare un torto alla sposa per punirla del suo matrimonio con un altro uomo. Il 33enne, sposato e con due figli, è stato arrestato a circa 100 km dal luogo dell’esplosione, nel vicino stato del Madhya Pradesh.

Le autorità ritangono detto che Sarju abbia partecipato al matrimonio del 31 marzo ed abbia consegnato il regalo ad un membro della famiglia, senza essere riconosciuto, prima di fuggire. La polizia ha detto che Sarju aveva una relazione con la sposa, una donna di 29 anni, e che insisteva affinché lei diventasse la sua seconda moglie. Tuttavia, la famiglia della donna ha rifiutato la sua proposta, ed ha combinato il suo matrimonio con un altro uomo, provocando le ire dell’ex.