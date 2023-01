Ascolta questo articolo

È di sei vittime, tra le quali si contano anche tre bambini piccoli, e circa 200 persone ferite il bilancio della tragedia avvenuta in India durante il festival Uttarayan. Il disastro è avvenuto nel corso del Festival Internazionale degli Aquiloni ad Gujarat, manifestazione che si svolge ufficialmente dal 1989.

Il festival si è svolto durante il fine settimana, e migliaia di persone si sono presentate a far volare gli aquiloni dalle terrazze e dai tetti, per celebrare il giorno in cui l’inverno inizia a trasformarsi in estate. Durante il festival, molte persone partecipano a gare in cui cercano di abbattere altri aquiloni con la propria corda. Questo porta le persone a rinforzare i fili con polvere di vetro o persino metallo, rendendoli abbastanza affilati da portare a morti orribili o gravi ferite.

I media locali hanno riferito che in diversi casi scioccanti le corde affilate dell’aquilone si sono attorcigliate attorno al collo di alcuni dei partecipanti, recidendo loro la gola e facendoli morire dissanguati. I notiziari locali hanno riferito che una bambina di due anni era fuori con suo padre a Bhavnagar, quando è rimasta impigliata in una corda di un aquilone, e sarebbe poi morta in ospedale per le ferite riportate.

In un altro incidente, sabato la piccola Kismat di 3 anni stava tornando a casa con sua madre, quando un filo le ha tagliato il collo. La bambina è stata portata d’urgenza in un ospedale, dove i medici l’hanno dichiarata morta, ha confermato un portavoce della polizia di Visnagar. Allo stesso modo, la polizia di Aji Dam ha confermato che Rishabh Verma, di sette anni, stava viaggiando con i suoi genitori su un veicolo a due ruote dopo aver comprato un aquilone, quando il suo collo è stato reciso da una corda a Rakjot.

Secondo la polizia, incidenti simili sono stati segnalati nei distretti di Vadodara, Kutch e Gandhinagar, dove tre uomini hanno perso la vita quando il loro collo è stato tagliato dai fili di un aquilone mentre viaggiavano sulle loro due ruote. Si dice che un totale di 130 persone abbiano subito gravi tagli causati dalle corde degli aquiloni, mentre altre 46 sono rimaste ferite a causa di cadute.