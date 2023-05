India: nuora toglie la vita alla suocera travestendosi da ladro

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Capisco che molte volte i rapporti tra suocera e nuora possano essere astiosi, anche perché spesso vengono oltrepassati limiti che non si dovrebbero toccare. Posso anche capire che in un paese molto tradizionalista come l'India, i suoceri si permettano di mettere bocca e prendere decisioni che forse non gli spetterebbero, ma questa donna ha decisamente esagerato.