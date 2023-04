Incoronazione di Re Carlo: Harry parteciperà senza Meghan e i bambini

Continua ad essere nel caos l’organizzazione dell’incoronazione di Re Carlo, che avverrà il prossimo 6 maggio in Inghilterra. A cominciare dai ritardi nei tempi, con la cerimonia che sfiorerebbe le tre ore contro i 90 minuti preventivati, litigi sul percorso della processione, problemi di costi ed il rifiuto di decine di cantanti di esibirsi in occasione dell’evento, arriva ora una conferma su una questione che era rimasta da mesi in sospeso.

Non è una sorpresa che i rapporti tra la famiglia reale ed il Principe Harry e la moglie Meghan Markle sia sempre più forte, ed erano settimane che si svolgevano contrattazioni sulla possibile presenza dei Duchi del Sussex all’incoronazione di Carlo. È arrivata ora la notizia ufficiale che il Principe Harry parteciperà all’incoronazione di suo padre, mentre Meghan Markle non sarà al suo fianco.

Buckingham Palace ha confermato mercoledì che “il duca di Sussex sarà presente alla cerimonia di incoronazione del Re Carlo III e della Regina Camilla presso l’abbazia di Westminster a Londra”, mentre “la duchessa del Sussex rimarrà in California con il principe Archie e la principessa Lilibet“. Complice della scelta, il trattamento di Meghan da parte dei media inglesi, che hanno già perso una causa di diffamazione intentata dai Sussex.

Il principe Harry, 38 anni, ha voluto essere presente per sostenere suo padre in questo momento importante della sua vita, ha raccontato una fonte Sebbene siano previsti ben tre giorni di eventi che accompagneranno l’incoronazione, tra cui un concerto al Castello di Windsor e una giornata di volontariato, Harry non dovrebbe partecipare ad altri eventi oltre alla cerimonia dell’incoronazione.

Meghan, 41 anni, si troverà invece in California con i due figli della coppia. Il 6 maggio, giorno scelto da Carlo per l’incoronazione, è anche il quarto compleanno del figlio Archie Harrison, e la Duchessa del Sussex trascorrerà il fine settimana festeggiando questo evento con lui e la sorellina Lilibet Diana, di 22 mesi.