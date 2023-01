Importante scoperta archeologica in Egitto

Ascolta questo articolo

Gli archeologi hanno fatto una scoperta sensazionale in Egitto vicino a Karnak e Luxor; siamo al cospetto di due tombe aristocratiche rinvenute nella necropoli di Tebe, ma tutt’oggi il ritrovamento resta un mistero, sono state trovate nove teste di coccodrillo perfettamente conservate, in panni di lino senza processo di mummificazione.

Il sito è risalente ad una sorta di aristocrazia ai tempi del regno di Mentuhotep II, le teste hanno almeno 4000 anni. Nel dettaglio, si tratta della necropoli di El-Asassif, appena ad ovest della strada rialzata che conduce al tempio funerario di Hatshepsut. La ricerca è stata condotta dal 2013 dai ricercatori dell’università di Varsavia.

Le teste si trovavano all’interno di tombe di aristocratici, ci sono frammenti di cranio e mandibole perfettamente conservate, sembra si trattasse di un rito funerario legato ai sacerdoti degli antichi templi egizi. Il primo denominato Cheti, un conte o un duca dignitario di corte vissuto durante il regno del faraone Nebhepetra Mentuhotep II, l’altro non è stato identificato. I coccodrilli appartenevano all’antico Egitto, sulle foci del Nilo d’acqua dolce.

I coccodrilli erano considerati animali sacri e deposti insieme ai defunti, ciò che non è chiaro è il perchè della presenza solamente delle teste, e inoltre perchè nelle tombe degli esseri umani, perchè sono stati deposti senza processo di conservazione? Mai si era visto un caso del genere, i coccodrilli si riteneva avessero proprietà di fertilità e potevano annullare gli influssi magici maligni, per questo erano considerati protettori dei faraoni.

Quello dei coccodrilli era un vero e proprio culto, associato al coccodrillo del Nilo del Dio Sobek, rappresentato in una vera forma di coccodrillo o come un essere umano con una testa di coccodrillo. Già un secolo prima negli scavi erano state smosse le teste e buttate in un mucchio dai ricercatori antichi che non si curavano degli animali.