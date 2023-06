Il Titan è imploso, nessun superstite per il sommergibile del Titanic

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - C'erano poche speranze ormai che fossero ancora in vita, anche se il mezzo fosse stato ancora intatto avrebbero finito l'ossigeno a disposizione. L'unica speranza è che sia successo rapidamente e che non se ne siano accorti, probabilmente già da domenica il mezzo già non esisteva più, ma la speranza è continuata fino a che le prove non sono state trovate.