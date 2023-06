Il sosia del Principe Harry: "Guadagno mille sterline al giorno"

Quando il Principe Harry e Megan Markle hanno abbandonato i ruoli da membri “senior” della famiglia reale, in quella che è stata definita da allora “Megxit”, Rhys Whittock racconta che temeva che avrebbe perso il suo lavoro. Invece il 39enne, che di mestiere fa il “sosia” non ufficiale del Duca del Sussex, ha rivelato che gli affari vanno di nuovo a gonfie vele.

Rhys Whittock, originario del nord del Kent, ha rivelato alla stampa che la domanda è andata alle stelle dal lancio del libro autobiografico del Principe Harry e dalla sua apparizione dell’incoronazione del padre, Re Carlo III. Rhys ha trascorso diversi anni a essere fermato per strada da persone che gli dicevano che somigliava ad Harry, prima di essere ingaggiato da un’agenzia dedicata a trovare i sosia delle celebrità nel 2017.

“Ho un anno più di Harry, in realtà dico alla gente che è il MIO sosia perché sono arrivato prima io!”, scherza il 39enne, che ha vinto il concorso “Miglior sosia del principe Harry in Europa” indetto da EasyJet nel 2018. Essendo lui stesso un fan da sempre della famiglia reale, Rhys spera di incontrare Harry un giorno e considera il suo lavoro “il miglior lavoro del mondo“.

Da allora è volato in giro per il mondo per vari ruoli come pubblicità, tra cui uno spot televisivo a Tel Aviv in Israele all’inizio del 2020, funzioni private come la festa per il compleanno di un miliardario a Macao in Cina nel 2018 e, più recentemente, rievocazioni delle apparizioni in tribunale di Harry da parte del canale britannico GB News.

Il sosia aveva temuto che il trasferimento di Harry con la moglie Meghan Markle verso gli Stati Uniti nel 2020 avrebbe ucciso il suo sostentamento, ma le continue apparizioni pubbliche dei reali significano che Rhys sta lavorando più che mai, ed arrivando a guadagnare oltre mille sterline al giorno. “Ero un po’ preoccupato che il mio lavoro fosse finito”, ha rivelato, “ma è diventato subito evidente che sarebbero rimasti nei media“.