Il racconto dell’incoronazione di Re Carlo III

God save the King: L’incoronazione di Carlo III è stata un evento di portata mondiale, seguito con grande interesse in tutto il mondo. Il primogenito di Elisabetta II è diventato il 40º sovrano ad essere incoronato nell’abbazia di Westminster. Alla sua proclamazione come re hanno partecipato oltre 2000 capi di stato e di governo, membri di famiglie reali e celebrità.

Tra gli ospiti illustri, uno dei momenti più attesi è stato l’arrivo del principe ribelle Harry, secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana. Vestito con un abito civile di gala adornato di decorazioni al petto, Harry ha attraversato la processione finale, come “osservatore speciale“, tra i membri della famiglia Windsor che non sono più attivamente coinvolti nei doveri rappresentativi della dinastia.

Mentre sorrideva leggermente, ha scambiato alcuni saluti con gli astanti. Successivamente, sono entrati i fratelli di re Carlo che ancora svolgono ruoli di rappresentanza nella Royal Family, ovvero la principessa Anna accompagnata dal marito Timothy e il principe Edoardo, il nuovo duca di Edimburgo, insieme alla consorte Sophie.

Subito dopo, è arrivato l’erede al trono, William, principe di Galles, insieme alla moglie Kate. Carlo e Camilla sono entrati per ultimi. Durante la cerimonia, il principe Harry ha preso posto nella terza fila accanto ai cugini, tra cui il marito della principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. Harry è giunto a Londra ieri dalla California per partecipare all’incoronazione, ma a differenza di quanto annunciato in precedenza, Meghan non lo ha accompagnato e si prevede che rientri negli Stati Uniti subito dopo l’evento, per festeggiare il quarto compleanno del figlio Archie, che coincide proprio con il giorno dell’incoronazione di Carlo III.

Nella prima fila, sedevano i “reali senior”: il principe William con la moglie Kate, il principe Edoardo con la moglie Sophie e i loro figli. Tra William e Edward, c’erano la principessa Charlotte e il principe Louis, il secondo e il terzogenito della coppia reale, mentre il principe George era vicino all’altare come paggetto d’onore. La principessa Anna, 72 anni, ha cavalcato con disinvoltura nel corteo reale indossando la sua divisa, accanto alla carrozza che trasportava il fratello, re Carlo III, e la regina Camilla, dopo la conclusione della cerimonia d’incoronazione all’abbazia di Westminster, diretta verso Buckingham Palace.

Anna vanta una notevole esperienza nell’equitazione e ha dimostrato la sua abilità anche oggi nonostante il pavimento scivoloso a causa della pioggia intermittente.Kate Middleton ha scelto per l’occasione un abito di crepe di seta avorio del designer Alexander McQueen, ricamato in modo tridimensionale con simboli altamente significativi: rosa, cardo, narciso e trifoglio, che rappresentano le quattro stagioni.