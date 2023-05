Il principe Ludwig di Baviera convola a nozze con Sophie Evekink

Il principe Ludwig di Baviera è convolato a nozze. Il figlio maggiore della principessa Beatrice e del principe Luitpold di Baviera, 40 anni, ha infatti sposato Sophie Evekink, 34 anni, in una cerimonia religiosa presso la chiesa dei Theatiner a Monaco di Baviera nella mattinata di sabato 20 maggio.

Per la cerimonia, la sposa ha optato per un abito firmato Reem Acra e realizzato su misura in Baviera, con un velo disegnato dal marchio ucraino WONA. Ludwig ha optato per pantaloni gessati grigi ed una giacca nera per le sue nozze, completando il look con un gilet grigio chiaro ed una cravatta colorata. I paggi e le damigelle indossavano abiti ispirati agli stili e ai colori tradizionali della Baviera, realizzati dal sarto locale Gabi Nitzl della Bassa Baviera.

Gli sposi, che hanno annunciato il loro fidanzamento ad agosto del 2022, hanno festeggiato dopo la cerimonia in un ricevimento ospitato dal Duca Franz di Baviera, il cugino del principe Ludovico, presso il castello di Nymphenburg, cioè il “castello delle Ninfe”, che un tempo era la era la residenza estiva dei re di Baviera.

Il reale tedesco è il maggiore di cinque fratelli, ed è il pronipote del re Ludovico III, l’ultimo re di Baviera. Sebbene la monarchia si sia dissolta nella rivoluzione tedesca del 1918 dopo la prima guerra mondiale, la famiglia reale bavarese ha continuato ad esistere. Il principe Ludwig è in linea per essere il futuro capo della famiglia bavarese dietro il cugino, il duca Max di Baviera, e suo padre, il principe Luitpold di Baviera.

Sophie ha la doppia cittadinanza olandese/canadese e si è laureata all’University College di Londra e all’Università di Oxford. In precedenza ha lavorato per sette anni per le Nazioni Unite in diversi ruoli, e attualmente sta svolgendo attività di ricerca per il suo dottorato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Oxford, dove insegna un corso sulla giustizia di transizione presso il Criminology Center.