Il Principe Louis compie 5 anni, rilasciati nuovi scatti per l’occasione

Il principe Louis festeggia il suo quinto compleanno, e la famiglia reale inglese ha celebrato il suo compleanno, come da tradizione, pubblicando nuove foto del bambino. Il figlio più piccolo di Kate Middleton e del principe William compie infatti 5 anni domenica 23 aprile, e gli orgogliosi genitori hanno celebrato l’occasione rilasciando nuovi ritratti.

La prima foto sul post mostra Louis che sorride mentre è seduto all’interno di una carriola in cima a varie erbacce mentre sua madre, con un golfino a strisce bianche e nere, tira felicemente la carriola all’indietro. Il principe indossa un golf blu con sotto una camicia color celeste a quadri e pantaloncini corti di jeans. Un’altra foto mostra un primo piano di Louis, che sfoggia un sorriso gigante mentre guarda in lontananza.

“Qualcuno compie 5 anni domani… Tanti auguri al principe Louis” ha scritto la pagina ufficiale del palazzo reale Instagram. Le due immagini sono stati scattate dalla fotografa Millie Pilkington all’inizio di questo mese. Si tratta di una rottura con la tradizione, dato che in passato la principessa del Galles si era sempre messa dietro la macchina da presa per le nuove immagini della sua famiglia.

Kate, che in precedenza si è definita una “fotografa amatoriale entusiasta“, scatta regolarmente le foto dei suoi tre figli che vengono rilasciate al pubblico per i loro compleanni. Questo è infatti avvenuto per ogni compleanno non solo di Louis, ma anche dei fratelli maggiori, il principe George, che ora ha 9 anni, e la principessa Charlotte, che ne ha 7.

Il principe Louis ha avuto un anno entusiasmante. Oltre ad iniziare in una nuova scuola con i suoi fratelli a settembre, ha anche fatto il suo debutto pubblico in diversi eventi insieme alla famiglia reale. Ha infatti partecipato alla sua prima uscita con i reali per Natale, unendosi a loro nella loro visita annuale in chiesa, e ha fatto un’apparizione simile all’inizio di questo mese per partecipare alla messa della domenica di Pasqua.