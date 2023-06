Il primo Ascot di Re Carlo, assenti i figli, in primo piano la famiglia di Camilla

Il neo incoronato Re Carlo sembra intenzionato a dare un ruolo di primo piano alla famiglia della sua amata consorte, per la quale ha preteso il titolo di Regina Camilla anziché quello di principessa consorte che suo padre ha vestito per decenni. In occasione del Royal Ascot del 2023, il primo dopo il decesso della Regina Elisabetta, era presente solo la famiglia stretta di Camilla Parker Bowles.

Nell’evento, che si è svolto martedì, il re e la regina hanno guidato la processione reale nel giorno di apertura dell’iconica corsa di cavalli britannica all’ippodromo di Ascot nel Berkshire. Continuando la tradizione, Carlo, 74 anni, e Camilla, 75 anni, hanno cavalcato nel primo landò trainato da cavalli, seguiti da una seconda carrozza a bordo della quale era presente la principessa Anna con alcuni membri della famiglia della regina Camilla.

A bordo Annabel Elliot, la sorella di Camilla, il figlio di Annabel e nipote di Camilla Sir Ben Elliot, e sua moglie, Lady Elliot. A seguire la corsa dalla Recinzione Reale a fianco dei regnanti era presente il figlio di Camilla, Tom Parker Bowles. Il Royal Ascot segna la seconda grande occasione in cui la famiglia della regina Camilla è entrata sotto i riflettori reali nelle ultime settimane.

Annabel è infatti stata scelta come una delle sei compagne della regina per Camilla, una versione moderna delle tradizionali dame di compagnia. La sorella minore della regina Camilla ha servito come assistente all’incoronazione accanto a re Carlo nell’abbazia di Westminster il 6 maggio, dove anche suo nipote ha svolto un ruolo speciale.

Arthur Elliot, nipote di Annabel e figlio di Ben – Arthur Elliot è stato uno dei tre paggi d’onore della regina Camilla il giorno dell’incoronazione e si è fatto avanti insieme ai suoi cugini Gus Lopes, Louis Lopes e Freddy Parker Bowles. Gus e Louis, 13 anni, sono i figli gemelli della figlia di Camilla, Laura Lopes, e il tredicenne Freddy è il figlio di Tom Parker Bowles.