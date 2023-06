Il miracolo delle gemelle nate con 10 settimane di anticipo: "Pesavano 900 grammi"

Un incredibile miracolo: le gemelline Florence e Mabli, considerate dai medici un “caso perso“, stanno per festeggiare il loro primo anno di vita. Queste due bambine sono nate ben 10 settimane prima del termine previsto, con un peso di poco più di 900 grammi ciascuna. Nessun esperto avrebbe scommesso sulla loro sopravvivenza, ma queste piccole guerriere hanno dimostrato a tutti di essere più forti di quanto si potesse immaginare.

I genitori, Tom e Laureanna Bond, hanno vissuto un vero e proprio incubo dopo la nascita delle loro gemelline. I medici li avevano avvertiti che c’era il 90% di probabilità che le loro figlie non ce l’avrebbero fatta. Ma Florence e Mabli, provenienti da Abergele, nel nord del Galles, hanno sfidato le avversità con coraggio e determinazione, riuscendo a sopravvivere. Tra meno di un mese compiranno il loro primo anno di vita, un traguardo che sembrava impossibile da raggiungere.

Laureanna, la mamma delle due bimbe, ha raccontato al Daily Mail il difficile percorso che ha affrontato: “Durante la gravidanza ci sono state complicazioni […] Poi, nonostante il loro piccolo peso e l‘anticipo di 10 settimane, sono state fatte nascere con un cesareo. È stato un momento terribile perché non ho potuto vederle per giorni interi. Le hanno portate in ospedali diversi, distanti più di 20 chilometri l’uno dall’altro. Abbiamo deciso di dividerci: mio marito è stato al fianco di Florence e io non ho mai lasciato sola Mabli. Ho dovuto dire addio a Florence senza sapere se l’avrei mai più rivista. È stato un dolore indescrivibile“.

Tuttavia, dopo 10 mesi di sacrifici, viaggi e tanta speranza, finalmente la famiglia si è riunita. I due genitori hanno rivelato di aver affrontato l’esperienza più traumatica della loro vita, ma ora possono finalmente sorridere insieme, tutti e quattro riuniti come non accadeva dal momento del parto. Questa storia è un esempio di resilienza e amore incondizionato. Florence e Mabli hanno dimostrato una forza straordinaria, combattendo contro tutte le previsioni e superando ogni ostacolo per sopravvivere.

La loro storia ci insegna che la vita è un miracolo prezioso e che ogni piccolo passo in avanti merita di essere celebrato. Ora, mentre le due gemelline si preparano a compiere il loro primo anno di vita, auguriamo loro una gioia infinita, una salute robusta e un futuro luminoso. La loro storia ci ricorda che l’amore e la determinazione possono superare ogni difficoltà e ci ispira a credere nei miracoli.