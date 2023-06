"Il mio ex mi ha tradita con sua madre", l’incredibile confessione di una TikToker

La confessione di una TikToker ha suscitato un enorme scalpore sul web, dopo che la giovane donna ha affermato che il suo ex ragazzo l’ha tradita con sua madre. A condividere la scandalosa ed incestuosa storia sulla piattaforma di condivisione video più in voga tra i giovani è stata l’utente di TikTok Emma, che si ritiene risiedere negli Stati Uniti, che ha aggiunto che dovrebbe forse affrontare quanto le è successo con una terapeuta.

La brevissima clip, che è stata caricata la scorsa settimana, ha preso d’assalto Internet, essendo stata visualizzata finora più di 5,3 milioni di volte. Nel filmato, l’utente dei social media che è stata cornificata è sdraiata mentre guarda verso la telecamera. La giovane mantiene un’espressione facciale vacante per tutto il tempo e non dice una sola parola durante il video, della durata di soli cinque secondi.

Invece, lascia che il testo sovrapposto al filmato racconti la sordida storia. Nella parte scritta infatti si legge un messaggio breve, ma di effetto: “Mi rendo conto che il fatto che il mio ex mi abbia tradito con sua madre sia probabilmente qualcosa per cui dovrei andare in terapia e non qualcosa su cui scherzo solo con i miei amici“.

Emma ha quindi caricato la clip insieme a una didascalia che recita: “Sarò tipo, ‘Ehi, ti ricordi quella volta che… ‘”. I suoi follower sono rimasti sbalorditi dall’aneddoto scioccante, ed hanno subito iniziato a condividere il filmato, facendolo in breve tempo diventare virale. Un utente ha scritto: “Penso che anche tutti coloro che sono coinvolti nella situazione dovrebbero andare [in terapia]“.

“Niente avrebbe potuto prepararmi per questo“, ha indicato un altro TikToker, mentre un altro ha aggiunto: “Ho appena riso nervosamente. Non posso gestire queste informazioni”, ed un terzo ha scherzato: “Il modo in cui mi sono avvicinato al telefono per assicurarmi di aver letto bene“. Molti altri hanno chiesto a Emma di produrre un video successivo per mettere a nudo tutti i dettagli della storia, ma la giovane deve ancora fornire ulteriori informazioni ai suoi 18mila follower.