Il figliastro del miliardario Hamish Harding va al concerto dei Blink-182 mentre il patrigno affonda nel sommergibile

La notizia della scomparsa del sommergibile Titan ha destato grande preoccupazione e attirato l’attenzione di tutto il mondo. Tra coloro che attendono ansiosi notizie sul destino dell’equipaggio, vi è anche Brian Szasz, il figliastro del miliardario esploratore Hamish Harding, che si trova a bordo di quella stessa imbarcazione. In un toccante post su Facebook, Szasz ha espresso la sua speranza che la missione di salvataggio abbia successo, mentre prega per la sicurezza di suo patrigno e del resto dell’equipaggio.

Ma nonostante la gravità della situazione, Szasz è stato oggetto di pesanti critiche da parte degli utenti sui social media. La sua decisione di partecipare a un concerto dei Blink-182, tenutosi a San Diego il giorno successivo alla scomparsa del sommergibile, ha sollevato numerose polemiche. Il giovane ingegnere del suono ha risposto alle critiche, spiegando che la sua famiglia approva la sua scelta e che la musica dei Blink-182 gli dà la forza di affrontare momenti difficili.

Il messaggio di Szasz su Facebook è stato successivamente cancellato, ma una versione ridotta è rimasta visibile su Twitter. La vicenda ha evidenziato ancora una volta come i social media siano un terreno fertile per il dibattito e la discussione, ma anche per l’insensibilità e il giudizio affrettato.

Tornando alla tragedia del sommergibile Titan, va ricordato che l’imbarcazione OceanGate era partita domenica 18 giugno per una missione di esplorazione del relitto del Titanic, situato a una profondità di circa 3800 metri nell’Oceano Atlantico. Purtroppo, poco più di un’ora dopo la partenza, il sommergibile ha smesso di inviare segnali radar alla nave Polaris in superficie, generando grande allarme.

Da quel momento, le autorità navali degli Stati Uniti e del Canada si sono mobilitate per localizzare e salvare l’equipaggio del Titan. I soccorsi si stanno attuando in modo incisivo e incrollabile, ma finora non si dispone di notizie certe sulla loro riuscita.