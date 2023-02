Il discorso di Vladimir Putin: "In Occidente la pedofilia è una norma. Noi volevamo la pace, ma ci hanno ingannato"

Ascolta questo articolo

Vladimir Putin ha parlato all’Assemblea Federale a Mosca e fa il punto sulla guerra in Ucraina e la situazione economica e sociale della Russia. Il discorso del presidente russo è durato circa un’ora e quarantacinque minuti, ove ha voluto affermare come la guerra andrà avanti promettendo di raggiungere tutti i suoi obbiettivi.

Il presidente russo rivela come sia impossibile sconfiggere il loro l’esercito sul campo di battaglia, ricordando come sia un loro diritto difendersi dalle nazioni pronte a usare le armi a lungo raggio. Ricorda come l’obbiettivo dell’Occidente sia quello di distruggere definitivamente la Russia: “Non si rendono conto che è in gioco l’esistenza stessa della Russia”.

Putin ha successivamente l’Occidente di aver tramato contro Mosca e di non aver attaccato per primo, ricordando come l’Ucraina avrebbe voluto munirsi di armi nucleari: “Non avevamo dubbi che a febbraio avevano pronte operazioni punitive nel Donbass, dove già avevano fatto bombardamenti e questo era in contraddizione con la risoluzione dell’Onu. Loro hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermare guerra“.

Secondo Putin, Kyiv non solo voleva attaccare il Donbass, ma anche la Crimea, ove l’Occidente ha voluto preparare l’Ucraina a una grande guerra. Viene poi ricordato come l’Occidente abbia spesso circa 150 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina e il flusso di denaro non pare diminuire e il presidente russo rivela come l’Occidente stia appoggiando anche milizie naziste in Ucraina.

Gli attacchi verso l’Occidente non terminano qui: “Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degenerazione. La distruzione della famiglia, dell’identità culturale e nazionale, la perversione e l’abuso dei bambini, fino alla pedofilia, sono dichiarate la norma della loro vita e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso”.

Infine Putin ha voluto promettere di essere pronto a sostenere e mantenere la parola data con i suoi partner in situazioni difficili. In merito ricorda di come abbia aiutato l’Italia, e altri paesi europei, durante la prima ondata legata alla pandemia legata al Covid-19.