"I medici ridevano mentre staccavano la spina a mio figlio": bambino morto a 5 anni, la denuncia dei genitori

Il dolore insopportabile della perdita di un figlio di soli cinque anni è stato ulteriormente aggravato per una coppia, che denuncia il comportamento inappropriato del personale medico al momento della morte del bambino. I genitori affermano di aver sentito i medici ridere mentre veniva staccato il supporto vitale che teneva in vita il piccolo.

Il bambino, Muhammad Ayaan Haroon, originario di Sheffield, è deceduto all’inizio del mese dopo anni di lotta per la sua salute. Affetto da una rara mutazione genetica chiamata Hace 1, Ayaan presentava ritardi nello sviluppo e soffriva di malattie respiratorie. Il 5 marzo, il piccolo è stato ricoverato d’urgenza per una crisi respiratoria e, il 13 marzo, il suo supporto vitale è stato interrotto.

La denuncia dei genitori

I genitori, devastati dalla perdita, sostengono di aver sentito il personale medico ridere nella stessa stanza dell’ospedale dove era ricoverato il bambino, separati solamente da una sottile tenda. La famiglia Haroon ha presentato denuncia contro la struttura pediatrica, chiedendo che vengano prese misure per evitare che situazioni simili si verifichino in futuro.

Il padre di Ayaan, un tassista con altri tre figli, ha dichiarato: “Sicuramente lo staff sapeva che la macchina di Ayaan stava per essere spenta. Hanno continuato a ridere dopo che un mio parente ha chiesto loro di smetterla“. La famiglia è profondamente addolorata e preoccupata per quanto accaduto, non volendo che ciò si ripeta con altri bambini o altre famiglie.

La posizione dell’ospedale

Di fronte a questa denuncia, il dottor Jeff Perring, direttore medico dello Sheffield Children’s NHS Foundation Trust, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Haroon e ha assicurato che la denuncia sarà esaminata accuratamente. L’ospedale si impegna a condurre un’indagine approfondita per far luce sull’accaduto e, se necessario, adottare misure correttive per garantire un comportamento professionale e rispettoso da parte del personale medico in ogni circostanza.