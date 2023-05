Hotel abbandona sposi e invitati per ospitare i migranti, matrimonio rovinato

Pianificare un matrimonio è un’esperienza emozionante e travolgente per ogni coppia. Mesi di dedizione e attenzione ai dettagli, solo per ritrovarsi, a un passo dal fatidico giorno, nel caos più totale. Questo è esattamente quello che è successo a Gary e Deanna, una coppia di New York, che ha vissuto un autentico incubo a causa di un hotel che avrebbe dovuto ospitare i loro invitati.

Deanna, una splendida donna di 35 anni, e il suo affascinante compagno Gary, 37 anni, originari di New York, stavano per giurarsi amore eterno nel mese di giugno. Ma l’hotel che aveva prenotato 30 camere per gli ospiti ha annullato all’improvviso la loro prenotazione, mandando in frantumi tutti i loro piani e provocando un vero e proprio collasso emotivo. Una notizia devastante che avrebbe cambiato radicalmente il corso delle loro nozze. Gli sposi, insieme a 10 damigelle, cinque testimoni dello sposo e numerosi invitati provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti, tra cui California, Florida, Arizona, Minnesota, Connecticut, New Jersey, Long Island e Westchester, avevano accuratamente pianificato il loro soggiorno presso The Crossroads Hotel di Newburgh, a soli 20 minuti di distanza dal luogo della cerimonia. Ma l’hotel ha deciso di annullare le loro prenotazioni per ospitare gli immigrati che, in un afflusso costante, stanno varcando il confine alla ricerca di una vita migliore.

Il New York Post ha riportato che l’hotel ha preferito dare priorità agli immigrati, ospitandoli negli alloggi prenotati in origine dagli invitati al matrimonio. Questa scelta ha lasciato Gary, Deanna e tutti gli invitati senza una soluzione adeguata. Nonostante i disperati tentativi di contattare la struttura alberghiera, gli sposi non sono riusciti a trovare una soluzione soddisfacente. Così, costretti dalle circostanze, hanno dovuto prendere una decisione difficile: spostare la data del matrimonio.

Questa improvvisa modifica ha causato non solo disagi e delusioni agli sposi, ma ha avuto un impatto significativo anche sugli invitati, molti dei quali avevano già prenotato i loro viaggi in vista delle nozze di giugno. La nuova data potrebbe risultare impossibile da conciliare per molti, rendendo così la loro presenza un’impresa impossibile da realizzare.

“Ci siamo sentiti scartati, delusi e arrabbiati perché ci hanno messo da parte solo per guadagnare un dollaro in più per l’hotel. Non è giusto”, hanno dichiarato con profonda amarezza Gary e Deanna, esprimendo così il loro sdegno per la situazione che li ha colpiti in maniera così crudele.