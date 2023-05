Un gesto tanto banale quanto rischioso ha catapultato Rajesh Vishwas, un funzionario indiano di 32 anni, al centro dell’attenzione mediatica. Mentre cercava di scattare una foto con alcuni amici a bordo di un bacino idrico, Vishwas ha involontariamente fatto cadere il suo costoso smartphone da 1200 dollari nell’acqua. Ciò che poteva sembrare un incidente insignificante, si è trasformato rapidamente in uno scandalo che ha portato a gravi conseguenze per il giovane funzionario.

Per recuperare il suo prezioso dispositivo, Vishwas ha inizialmente richiamato i sommozzatori per sondare il fondo del bacino, che raggiungeva una profondità di tre metri. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, il telefono non è stato ritrovato. Determinato a recuperarlo ad ogni costo, il funzionario indiano ha preso una decisione estrema: ha ordinato di prosciugare l’intera diga di Kherkatta, un bacino d’acqua utilizzato per l’irrigazione dei campi nello stato agricolo di Chhattisgarh, nell’India centrale.

Le conseguenze di questo gesto impulsivo non si sono fatte attendere. Rajesh Vishwas è stato denunciato e accusato di abuso di potere, venendo sospeso dal suo incarico in attesa degli esiti delle indagini. “L’acqua è una risorsa essenziale e non può essere sprecata in questo modo”, ha dichiarato Priyanka Shukla, un funzionario del distretto, al quotidiano indiano The National.

Nonostante Vishwas ostenti sui social media un lusso sfrenato, mostrando gioielli e auto costose, si è giustificato sostenendo che il suo smartphone contenesse dati sensibili del governo, rendendo necessario il suo recupero. Inoltre, ha affermato di aver pagato personalmente i costi dell’operazione per far intervenire una pompa, dopo aver ottenuto un permesso verbale da un funzionario locale per drenare “un po‘ d’acqua in un canale vicino”.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il prosciugamento del bacino di Kherkatta ha richiesto ben tre giorni e ha comportato lo svuotamento di due milioni di litri d’acqua, quantità sufficiente per irrigare 600 ettari di terreno agricolo. L’operazione è stata fermata quando un altro funzionario del dipartimento delle risorse idriche è arrivato sul posto e ha annunciato la sospensione di Vishwas. Il telefono è stato recuperato, ma purtroppo era ormai inutilizzabile. Così, oltre a perdere il suo prezioso smartphone, Vishwas si ritrova anche senza lavoro.

Questo episodio ha scatenato un acceso dibattito in India sul rispetto delle risorse idriche e sull’uso corretto delle posizioni di potere. Mentre alcuni condannano la condotta di Vishwas come un abuso inaccettabile della sua autorità.