"Harry può morire in battaglia in Afghanistan, William è troppo importante": così decise la Regina Elisabetta

La defunta regina Elisabetta è scomparsa ormai da diversi mesi, ma continua a far parlare di sé. A fare ora il giro del mondo è la rivelazione che la monarca britannica abbia stabilito che il principe Harry fosse sacrificabile in caso di morte in battaglia durante il suo servizio in esercito, mentre il fratello maggiore William no.

Nella nuova serie di documentari “The Real Crown”, l’ex generale dell’esercito Sir Mike Jackson ha affermato che la regina “fu molto chiara” nelle sue parole, dicendo: “I miei nipoti hanno preso i miei scellini, quindi devono fare il loro dovere“. Tuttavia, poiché William era l’erede al trono, “il rischio era troppo grande” perché lui andasse in guerra, mentre per quanto riguarda Harry, “il rischio era accettabile” perché era il fratello minore, e il “ricambio“.

Mark Cann, che era il direttore della British Forces Foundation, è apparso nello show e ha fornito maggiori informazioni in merito al servizio dell’erede, oggi 40enne. “William era molto desideroso di andare. Inequivocabilmente“, ha sottolineato Cann, ma gli è stato impedito di farlo. Nel 2006, William si è iscritto all’Accademia Militare Reale Sandhurst ed ha completato il suo corso di formazione di 44 settimane. Nello stesso anno, è diventato un ufficiale dell’esercito e nel 2009 è entrato a far parte della Royal Air Force e della Royal Navy, senza però mai entrare in azione.

Harry, il duca di Sussex oggi 38enne, finì per completare due tournée in Afghanistan, una dal 2007 al 2008 e poi di nuovo dal 2012 al 2013. La docuserie afferma anche che la regina aveva una “profonda comprensione” della guerra in Afghanistan, avvenuta dal 2001 al 2014, ed era quindi consapevole del rischio che il nipote minore correva.

Harry ha parlato della sua carriera militare nel suo recente libro di memorie, “Spare – Il Minore“, nel quale ha scritto di aver ucciso 25 soldati talebani, aggiungendo che il suo addestramento militare glieli aveva fatto vedere come “pezzi degli scacchi da rimuovere dal tabellone“.