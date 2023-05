Harry e Meghan, parla il tassista dopo l’incidente: "Non è vero, hanno esagerato"

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati recentemente protagonisti di un incidente d’auto che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Assieme ai duchi di Sussex c’era anche la madre dell’attrice. Stando al racconto divulgato dal portavoce della coppia, a New York, di ritorno da una serata di gala, i tre sarebbero stati inseguiti dai paparazzi per ore.

I fotografi erano alla ricerca di foto esclusive, mettendo seriamente a rischio non solo l’incolumità di Harry, Meghan e la madre di lei, ma coinvolgendo anche persone totalmente estranee alla cosa. Dal racconto del portavoce, difatti, si apprende come siano state implicate altre sette auto, passanti, membri delle forze dell’ordine e vari automobilisti in zona.

Insomma, sarebbe potuta accadere una vera e propria catastrofe. La notizia ha subito fatto il giro del mondo e, sin dall’inizio, non ha mai convinto tutti fino in fondo. Si è pensato a una trovata pubblicitaria per far parlare di sé, soprattutto dopo l’incoronazione di Re Carlo. È stato raccontato di sensi unici e semafori rossi non rispettati, transitare sopra ai marciapiedi.

Una vera e propria scena da film che ha suscitato la perplessità di molti. Sulla vicenda è intervenuto il tassista che ha accompagnato il trio e che, dunque, era in macchina con loro e coinvolto nei fatti. L’uomo, di nome Sukhcharn Singh, ha ridimensionato il racconto. “Hanno scattato delle foto mentre ci fermavamo e ci stavano filmando. Non credo che lo definirei un inseguimento. Non mi sono mai sentito in pericolo. Non era come un inseguimento in macchina in un film. […] Evento catastrofico? No, non credo proprio, hanno esagerato“, queste le sue parole.

Dal fronte Harry e Meghan ci sarebbe del malcontento per due motivi. Da un lato la coppia è adirata con l’agenzia di paparazzi che si starebbe rifiutando di consegnare loro le foto scattate, dall’altro invece il malcontento sarebbe nei riguardi della famiglia reale. Dopo la divulgazione della notizia, nessuno a Londra è intervenuto. Re Carlo tace, così come William, e proprio tale silenzio non sarebbe andato giù ai duchi di Sussex.