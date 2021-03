Grecia sotto choc: neonato di 37 giorni muore per Covid

Un neonato di 37 giorni è morto per Covid all’ospedale pediatrico ateniese di Aglaia Kyriakou, attaccato ad un respiratore. Si tratta della più giovane vittima del Coronavirus nel Paese, scrive la stampa ellenica. I media greci sottolineano che il neonato non era affetto da nessuna patologia e che ha contratto il Covid pochissimi giorni dopo la nascita, sviluppato difficoltà respiratorie e polmonite.

Probabilmente il piccolo è stato infettato dai genitori o dai fratelli maggiori, tutti risultati positivi al Coronavirus ma in buone condizioni di salute. Purtroppo, per il neonato, le cose sono andate diversamente fino al tragico epilogo per complicazioni al cuore e ai reni.

Nei giorni scorsi anche il ministro della Salute Vassilis Kikilias aveva parlato del neonato, dicendo: “Sto seguendo quotidianamente, dal 19 febbraio, lo stato di salute di un bambino di soli 24 giorni, ricoverato nell’unità di terapia intensiva. È un’anima piccola, innocente, che combatte per la vita. I medici fanno quello che possono e desideriamo che tutto vada bene”.

La Grecia ha esteso il lockdown nazionale per i numerosi casi di Covid

La Grecia la scorsa settimana ha esteso il lockdown nazionale fino al 16 marzo, dopo aver segnalato 2.702 nuovi casi di Covid-19. “Siamo nella parte più difficile di questa pandemia”, ha detto ai giornalisti il ministro della Salute Vassilis Kikilias, avvertendo che le strutture sanitarie pubbliche ad Atene sono sotto una pressione insopportabile da settimane.

Kikiilias ha aggiunto che è stato rilevato un aumento importante nei casi a causa della variante britannica. Oltre al lockdown, sono state rafforzate le misure restrittive per impedire ai cittadini di attraversare i confini comunali e scoraggiarle a fare acquisti o esercizio fisico all’aperto.mQuello del bimbo di Atene non è l’unico caso. Il 29 maggio dell’anno scorso in Svizzera era morto un altro neonato sempre per Covid,morto al Kinderhospital di Zurigo.Positivi erano risultati anche i due fratellini, uno che frequenta la scuola materna e l’altro le elementari.

Come per gli adulti il principale modo per prevenire il Covid è evitare di essere contagiati. Tutti i membri della famiglia, raccomandano gli studiosi, dovrebbero per prima cosa, rispettare le tre regole essenziali : mantenere la distanza interpersonale; indossare la mascherina; lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone per più di 20 secondi, evitando di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate.