Ascolta questo articolo

Almeno 40 persone sono morte e 130 sono state ferite dopo che un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati martedì notte vicino alla città di Larissa in Grecia. Le foto e il video della scena dell’incidente hanno mostrato i soccorritori che, nella mattinata di mercoledì, ancora manovravano tra i rottami contorti, alla ricerca di sopravvissuti.

Secondo le prime notizie, il treno passeggeri trasportava circa 350 persone a bordo al momento della collisione, viaggiando ad alta velocità da Atene a Salonicco, la seconda città più grande della Grecia. L’Associated Press ha riferito che molti di quei passeggeri erano studenti di ritorno dal Carnevale, una festa di tre giorni che precede la stagione religiosa della Quaresima. Il treno merci trasportava probabilmente materiale da costruzione, come lamiere d’acciaio pesanti.

Sebbene i treni sembrassero viaggiare su una linea a doppio binario, entrambi i treni sembravano muoversi sullo stesso binario, viaggiando i direzioni opposte. I mezzi si sono scontrati frontalmente poco prima della mezzanotte, mentre il treno passeggeri stava uscendo da un tunnel sotto un’autostrada nel comune di Tempe.

Tremendo l’impatto, tanto che le prime due carrozze del treno passeggeri sono “semplicemente scomparse“, dice la stampa locale, mentre i vagoni hanno preso fuoco, intrappolando molti dei passeggeri all’interno. Mentre si indaga per capire cosa sia successo, il capostazione di Larissa, un uomo di 59 anni, è stato arrestato dalla polizia greca, con le accuse di omicidio colposo per negligenza e lesioni personali per negligenza.

In giornata sono arrivate le dimissioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis. “Considero un elemento necessario della nostra democrazia il fatto che i cittadini abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica“, ha affermato in un comunicato. “Per questo rassegno le mie dimissioni dalla carica di Ministro. È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria delle vittime“.