Grave incidente d’auto per Harry e Meghan Markle: "Inseguiti dai paparazzi per due ore"

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti, nella giornata di martedì alle ore 22:00, ora locale di New York, in un grave scontro d’auto. La notizia viene riportata da un portavoce a “SkyTG24” dopo che entrambi avevano partecipato a una cerimonia di premiazione.

Il portavoce a “SKyTG24” ha rivelato che, in questo scontro, sarebbero state coinvolte anche altre auto e dei pedoni, tra i quali alcuni ufficiali della polizia di New York, che definiscono il tutto “quasi catastrofico“: “Questo inseguimento implacabile, della durata di oltre due ore, ha portato a collisioni che coinvolgono altri conducenti sulla strada, pedoni e due ufficiali del Dipartimento di Polizia di New York”.

Come riportato dal sito del “The Guardian“, uno dei quotidiani più importanti del Regno Unito, il portavoce ha poi svelato ulteriori dettagli in merito a questo grave evento: “Anche se essere un personaggio pubblico comporta un livello di interesse da parte del pubblico, questo non dovrebbe mai andare a scapito della sicurezza di nessuno“.

Su “Page Six“, un sito in cui si parla di notizie di gossip e altre curiosità sulle celebrità di tutto il mondo, si apprende che sia Harry che Meghan sono rimasti molto sconvolti e scossi per come sono andate le cose e insieme a loro era presente anche la mamma di Markle, Doria Ragland.

Il premio ritirato da Meghan Markle è il “Women of Vision Awards” della Ms. Foundation for Women, in cui vengono assegnati dei riconoscimenti alle donne che si sono distinte nel portare avanti valori e lotte femministe. L’attivista Teresa C. Younger, presidente e amministratore delegato della Ms. Foundation, ha rivelato che Meghan è una donna forte e resilente, qualità fondamentali per costruire un mondo migliore per le nostre madri e nonne, i nostri figli e i loro figli e per noi stessi.