Giudice tedesco scarcera il camionista che investì Davide Rebellin causandone il decesso

È già stato scarcerato il camionista tedesco accusato per il decesso del campione di ciclismo 51enne Davide Rebellin, travolto lo scorso 30 novembre mentre si allenava in bici. Il 62enne Wolfgang Rieke era stato arrestato solo giovedì scorso, ed è stato rimesso in libertà dopo appena sei giorni dietro le sbarre su decisione del giudice tedesco.

L’uomo sarebbe stato rilasciato nel pomeriggio di martedì 20 giugno, secondo quanto riportato dall’Ansa, godendo di una sospensione dell’arresto in cambio di una misura cautelare paragonabile all‘obbligo di firma in Italia. Il camionista di 62 anni è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso in seguito al sinistro stradale di Montebello Vicentino in cui Rebellin perse le vita.

Dopo aver causato il decesso di Rebellin, Wolfgang non si è fermato ed ha proseguito il suo tragitto di lavoro, arrivando a Verona e tornando poi in Germania. Nei sette mesi trascorsi dal decesso del campione del ciclismo, il 62enne non è mai stato fermato dalle autorità tedesche in quanto il crimine di omicidio stradale non esiste in Germania, e sembrava che potesse farla franca.

Dietro poi alla richiesta della procura di Vicenza, le autorità del luogo hanno finalmente fermato e portato dietro le sbarre il camionista, la cui detenzione a Munster è però durata solo pochi giorni. Wolfgang Rieke è tornato ad essere un uomo semi-libero, in attesa che la Germania prenda una decisione sulla sua estradizione. Secondo la legge dell’UE, le autorità locali avranno ora 60 giorni per decidere se estradarlo in Italia.

Rieke è stato precedentemente accusato di due reati in Italia: nel 2001 si è dichiarato colpevole di omissione di soccorso a Foggia prima che la sua condanna fosse annullata per prescrizione, mentre nel 2014 è stato accusato di aver guidato il suo camion mentre era sotto la influenza dell’alcool a Chieti.